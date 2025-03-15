В Кривом Роге выросло количество пострадавших. Враг ударил баллистикой по ночному клубу
Число пострадавших в результате вечерней атаки по Кривому Рогу 14 марта увеличилось до 14 человек, среди них двое детей. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
Он подтвердил, что враг нанес удары по городу двумя баллистическими ракетами. Россияне попали в ночной клуб, расположенный в жилом районе с плотной многоэтажной застройкой. Также поврежден объект гражданской инфраструктуры.
Все 14 пострадавших – гражданские лица. Среди них четыре женщины и двое детей двух и 15 лет. В больнице находятся трое пострадавших, один из них в тяжелом состоянии – 64-летний мужчина.
Кроме разрушенного клуба, в Кривом Роге повреждены 15 многоэтажек, около 10 частных домов, станция скоростного трамвая, четыре учебных заведения, пять объектов бизнеса, коммуникации "Теплосети", аптека и автомобили.
"Информация еще уточняется. Идет ликвидация последствий, задействованы все необходимые службы, бригады коммунальщиков, технику", – отметил Вилкул.
- 14 марта Россия нанесла двойной удар по больнице в Харьковской области. Пострадала 33-летняя сотрудница бригады экстренной помощи.
- Также враг ударил по Одесской области ударными дронами, обесточен Черноморск.