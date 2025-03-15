В Кривом Роге выросло количество пострадавших. Враг ударил баллистикой по ночному клубу

Место удара в Кривом Роге (Фото: ГСЧС)

Число пострадавших в результате вечерней атаки по Кривому Рогу 14 марта увеличилось до 14 человек, среди них двое детей. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Он подтвердил, что враг нанес удары по городу двумя баллистическими ракетами. Россияне попали в ночной клуб, расположенный в жилом районе с плотной многоэтажной застройкой. Также поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Все 14 пострадавших – гражданские лица. Среди них четыре женщины и двое детей двух и 15 лет. В больнице находятся трое пострадавших, один из них в тяжелом состоянии – 64-летний мужчина.

Кроме разрушенного клуба, в Кривом Роге повреждены 15 многоэтажек, около 10 частных домов, станция скоростного трамвая, четыре учебных заведения, пять объектов бизнеса, коммуникации "Теплосети", аптека и автомобили.

"Информация еще уточняется. Идет ликвидация последствий, задействованы все необходимые службы, бригады коммунальщиков, технику", – отметил Вилкул.

14 марта Россия нанесла двойной удар по больнице в Харьковской области. Пострадала 33-летняя сотрудница бригады экстренной помощи.

Также враг ударил по Одесской области ударными дронами, обесточен Черноморск.