"Так не поступают те, кто хотят мира". Зеленский о более чем 2000 ударах РФ за неделю
В течение этой недели россияне атаковали Украину более 1020 ударными дронами, почти 1360 управляемыми авиабомбами и более 10 ракетами разных типов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что за неделю произошли сотни обстрелов украинских общин и городов в Черниговской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Сумской областях.
"Так точно не совершают те, кто хочет скорейшего завершения войны. Поэтому мы должны совместно давить на Россию, чтобы заставить завершить агрессию. Нужны решительные меры, в том числе санкции, которые следует не только сохранять, но и постоянно усиливать", – подчеркнул президент.
По его мнению, Украина, Европа, США и "все в мире, желающие мира" вместе могут обеспечить справедливый и долговременный мир.
- 13 марта диктатор Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, тиран требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине во время прекращения огня.
- Зеленский сообщил, что Путин готовит отказ от предложения Штатов – РФ выставляет такие предпосылки для перемирия, чтобы оно не состоялось или устанавливалось как можно дольше.
- 15 марта глава государства заявил, что России "будет сложно выкрутиться" после договоренности Украины с США о прекращении огня, а также отметил, что теперь пусть США заставят Путина пойти на перемирие.