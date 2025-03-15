Россия ударила "шахедами" по пятиэтажке и двум частным домам в Чернигове
Фото: Telegram Дмитрия Брыжинского

Россияне попали "шахедом" по пятиэтажке в Чернигове, другой беспилотник повредил два частных дома. Об этом сообщил глава военной администрации города Дмитрий Брижинский.

Попадание дронов типа Shahed зафиксировано в двух районах областного центра.

На месте удара по пятиэтажке загорелся пожар, работают спасательные службы.

О пострадавших не сообщалось.

ОБНОВЛЕНО. В пятиэтажке разрушены два верхних этажа, сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус.

Фото: Telegram Дмитрия Брыжинского
Фото: Telegram Дмитрия Брыжинского
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