Росія вдарила "шахедами" по п'ятиповерхівці та двох приватних будинках у Чернігові

Росія вдарила "шахедами" по п'ятиповерхівці та двох приватних будинках у Черніговіоновлено
Росіяни поцілили "шахедом" по п'ятиповерхівці у Чернігові, інший безпілотник пошкодив два приватні будинки. Про це повідомив очільник військової адміністрації міста Дмитро Брижинський.
Влучання дронів зафіксовано у двох районах обласного центру.
На місці удару по п'ятиповерхівці зайнялася пожежа, працюють рятувальні служби.
Про постраждалих наразі не повідомлялося.
У п'ятиповерхівці зруйновано два верхніх поверхи, повідомив голова обладміністрації В'ячеслав Чаус.
ОНОВЛЕНО о 23:47. Рятувальники отримали доступ до завалених квартир п'ятиповерхівки – станом на зараз постраждалих не виявлено, евакуйовано літню жінку, написав голова міської адміністрації.
Продовжуються рятувальні роботи.
Раніше Брижинський опублікував відео з місця атаки:
- 14 березня Росія вдарила по Кривому Рогу балістикою. Станом на ранок 15 березня було відомо про 14 постраждалих, ворожий удар прийшовся по нічному клубі, який розташований у житловому районі.
- Також ворог вдарив по Одеській області ударними дронами, було знеструмлено Чорноморськ.
- Ввечері 14 березня та в ніч на 15 березня Росія атакувала Україну 178 дронами різних типів та двома ракетами "Іскандер". Силам протиповітряної оборони вдалося збити 130 БпЛА, в кількох регіонах є руйнування.