Росія вдарила "шахедами" по п'ятиповерхівці та двох приватних будинках у Чернігові
Фото: Telegram Дмитра Брижинського

Росіяни поцілили "шахедом" по п'ятиповерхівці у Чернігові, інший безпілотник пошкодив два приватні будинки. Про це повідомив очільник військової адміністрації міста Дмитро Брижинський.

Влучання дронів зафіксовано у двох районах обласного центру.

На місці удару по п'ятиповерхівці зайнялася пожежа, працюють рятувальні служби.

Про постраждалих наразі не повідомлялося.

У п'ятиповерхівці зруйновано два верхніх поверхи, повідомив голова обладміністрації В'ячеслав Чаус.

Фото: Telegram Дмитра Брижинського
Фото: Telegram Дмитра Брижинського

ОНОВЛЕНО о 23:47. Рятувальники отримали доступ до завалених квартир п'ятиповерхівки – станом на зараз постраждалих не виявлено, евакуйовано літню жінку, написав голова міської адміністрації.

Продовжуються рятувальні роботи.

Раніше Брижинський опублікував відео з місця атаки:

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