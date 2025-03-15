Росія вдарила по Україні "Іскандерами" та майже 180 дронами. Є пожежі та руйнування – фото

За наявною інформацією, внаслідок ворожих атак загиблих немає

Удар по Харківській області (Фото: ДСНС)

Ввечері 14 березня та в ніч на 15 березня Росія атакувала Україну 178 дронами різних типів та двома ракетами "Іскандер". Силам протиповітряної оборони вдалося збити 130 БпЛА, в кількох регіонах є руйнування, повідомили в Повітряних силах.

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Ворог запускав "шахеди" та дрони-імітатори з напрямків міст Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда у Криму. Ракетами ворог вдарив із Курської області.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 130 ударних БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

Ще 38 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Сумська, Чернігівська та Київська області.

В Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Постраждала 61-річна жінка – її ушпиталили з травмами обличчя уламками скла. У передмісті в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей.

Також, внаслідок першої атаки на Чорноморськ, поранення отримав 53-річний чоловік, він ушпиталений.

"Станом на ранок 15 березня у Чорноморську газо-, водо- та теплопостачання – у штатному режимі. Також, завдяки оперативній роботі енергетиків, відновлено електропостачання. Роботи з ліквідації наслідків російських атак тривають", – підкреслив голова ОВА.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено девʼятиповерховий будинок. На автостоянці виникла пожежа, яка була локалізована. Інформація про постраждалих не надходила.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що на підступах до Києва було зафіксовано 21 ворожий БпЛА. 13 знищила ППО, а інші були локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

У Білоцерківському районі в наслідок ворожої атаки пошкоджено сім приватних будинків, в них вибиті вікна, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Постраждалих серед населення немає.

У Харківській області ворог вдарив ударними дронами по ліцею в місті Богодухів, повідомили у ДСНС. Загорівся дах будівлі на площі 500 кв.м, також пошкоджені 18 будинків та п'ять шкільних автобусів.

Через годину, коли на місце пожежі прибули рятувальники, ворог знову вдарив туди ж. Пошкоджена пожежна автоцистерна, постраждали чотири цивільні особи: три жінки 72, 76, 56 років та чоловік 53 років.

Ще за годину через новий удар загорівся пожежний автомобіль та шкільний автобус, рятувальники не постраждали. Пожежа ліквідована.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог масовано атакував дронами Сумську громаду. Внаслідок чого пошкоджено два багатоквартирні будинки.

У Дніпропетровській області внаслідок атаки безпілотниками у Синельниковому та Павлоградському районі понівечена інфраструктура. Загиблих і поранених немає, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Є перебої з водопостачанням у Синельниковому, Павлограді, Тернівці, Першотравенську", – зазначив він.