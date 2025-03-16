У Трампа озвучили два плана для Украины: Сначала прекратить огонь, потом договариваться
План США по урегулированию российско-украинской войны состоит из двух частей: сначала прекращения огня, после которого должны проходить переговоры о завершении войны. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News.
"План А – прекратить огонь, чтобы мы могли перейти к Плану Б, второй фазе, которая состоит в том, чтобы все собрались за столом, возможно, с помощью челночной дипломатии [через посредника], чтобы найти способ навсегда положить конец этой войне таким образом, чтобы это было долговременно и уважало потребности всех".
По словам Рубио, никто не говорит, что вторая часть легкая, но к ней нельзя перейти, пока не будет пройдена первая.
Госсекретарь добавил: "Трудно договориться о крепком завершении войны пока они стреляют друг в друга, и поэтому президент [Трамп] хочет прекращения огня. Это то, над чем мы работаем, предполагая, что мы сможем это сделать".
В то же время чиновник признал, что "это будет непросто само по себе".
После перехода ко второй фазе будут идти переговоры о "чем-то более длительном и постоянном", отметил Рубио.
"Это будет тяжело. Это потребует много тяжелой работы, уступок с обеих сторон, но это должно произойти. Эта война не может продолжаться. Президент четко дал это понять, и он делает все возможное, чтобы положить ей конец", – подытожил чиновник.
- 13 марта диктатор Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, тиран требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине во время прекращения огня.
- 14 марта Трамп заявил, что, по его мнению, Путин согласится на предложение о перемирии. Также американский лидер анонсировал, что 17 марта станет известно "чуть больше" о возможном прекращении огня.
- 16 марта спецпосланник президента США анонсировал разговор между Трампом и Путиным на следующей неделе.