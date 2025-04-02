Сикорский: Путин может закончить войну за пять минут

Польский министр отметил, что НАТО должно быть готово отражать атаку РФ, если Путин окончательно сойдет сума

Радослав Сикорский (Фото: x.com/radeksikorski)

Россия начала полномасштабную войну против Украины не из-за "расширения НАТО", а из-за своего империализма. И закончить агрессию Москва может за пять минут, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью RMF FM.

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"Это зависит только от Путина. Он мог бы положить этому конец за пять минут, позвонив одному своему начальнику штаба", – считает польский министр.

Вместе с тем Сикорский отметил, что Польша должна быть готова к нападению на НАТО со стороны России. По его словам, это было бы безумием, но и пятидневная операция против Украины тоже безумие.

Сикорский отметил, что Москва исторически нападает на более слабые страны.

"В последние дни мои коллеги побывали в Центральной Азии, и я уверяю вас, что в Казахстане и других местах у них также есть причины для беспокойства", – сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что Польша и страны Балтии уже страдают от гибридных атак со стороны России: кибератаки, саботаж, шпионаж, блокировка банковских систем. Также недавно произошло нападение на больницу.

"Наши службы борются с этим. Дипломатия реагирует, и государство и нация должны быть готовы сдержать Путина, если он окончательно сойдет с ума и нападет на НАТО", – заявил глава Сикорский.