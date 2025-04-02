Сикорский: Путин может закончить войну за пять минут
Россия начала полномасштабную войну против Украины не из-за "расширения НАТО", а из-за своего империализма. И закончить агрессию Москва может за пять минут, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью RMF FM.
"Это зависит только от Путина. Он мог бы положить этому конец за пять минут, позвонив одному своему начальнику штаба", – считает польский министр.
Вместе с тем Сикорский отметил, что Польша должна быть готова к нападению на НАТО со стороны России. По его словам, это было бы безумием, но и пятидневная операция против Украины тоже безумие.
Сикорский отметил, что Москва исторически нападает на более слабые страны.
"В последние дни мои коллеги побывали в Центральной Азии, и я уверяю вас, что в Казахстане и других местах у них также есть причины для беспокойства", – сказал он.
Глава МИД подчеркнул, что Польша и страны Балтии уже страдают от гибридных атак со стороны России: кибератаки, саботаж, шпионаж, блокировка банковских систем. Также недавно произошло нападение на больницу.
"Наши службы борются с этим. Дипломатия реагирует, и государство и нация должны быть готовы сдержать Путина, если он окончательно сойдет с ума и нападет на НАТО", – заявил глава Сикорский.
- 31 марта Le Figaro сообщало, что Путин может вторгнуться в одну из стран Европы со 100% вероятностью.
- 1 апреля Reuters сообщало, что США разочарованы Россией и сомневаются, что мир возможен в ближайшие месяцы. А в Белом доме заявили, что Трамп разочарован лидерами Украины и России.
- Также сообщалось, что Трамп верит в то, что Путин пойдет на соглашение о мире в Украине. Он пригрозил России пошлинами, но вводить их не хочет.