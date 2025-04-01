Reuters: В США разочарованы Россией. Сомневаются, что мир возможен в ближайшие месяцы

На фоне нежелания России идти на перемирие в США обсуждают давление на Москву и Киев

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIWER)

В США обсуждают, что, вероятно, Вашингтону не удастся добиться мирного соглашения между Украиной и Россией в ближайшие несколько месяцев, так как разочарование от России растет. Об этом Reuters сообщили два высокопоставленных американских чиновника, знакомых с ситуацией.

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По их словам, ни одно из возможных соглашений о прекращении огня, чтобы добиться перемирия уже в апреле, на данный момент "не выглядит неизбежным". Это только повышает вероятность того, что полномасштабная война может затянуться и что Украине понадобится больше поддержки Запада для ее военных операций.

На фоне этого в США разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву, отметили чиновники.

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По информации собеседников, последние недели высшие должностные лица США жаловались на то, как Украина ведет переговоры и сопротивляется подписанию соглашения о полезных ископаемых. Однако в последние дни фокус недовольства сместился на Россию и в США, по словам анонимных чиновников, все больше разочаровываются в Москве.

Высокопоставленные чиновники отметили, что после серии встреч и телефонных разговоров на прошедшей неделе официальные лица Белого дома и Госдепартамента признали, что российский диктатор Владимир Путин "активно сопротивляется" попыткам США заключить прочное мирное соглашение. Они обсудили, какие санкции и давление могли бы подтолкнуть Россию к миру.

По словам собеседников, в последние дни даже в Белом доме "насторожено" относятся к намерениям Путина, несмотря на публичные высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он уверен в желании диктатора положить конец полномасштабной войне.

Планы администрации Трампа по оказанию давления на Москву сейчас неизвестны. Но один высокопоставленный чиновник США заявил, что Белый дом продолжает рассматривать дополнительные тарифы и санкции, которые могут ввести в отношении России.