Reuters: В США разочарованы Россией. Сомневаются, что мир возможен в ближайшие месяцы
В США обсуждают, что, вероятно, Вашингтону не удастся добиться мирного соглашения между Украиной и Россией в ближайшие несколько месяцев, так как разочарование от России растет. Об этом Reuters сообщили два высокопоставленных американских чиновника, знакомых с ситуацией.
По их словам, ни одно из возможных соглашений о прекращении огня, чтобы добиться перемирия уже в апреле, на данный момент "не выглядит неизбежным". Это только повышает вероятность того, что полномасштабная война может затянуться и что Украине понадобится больше поддержки Запада для ее военных операций.
На фоне этого в США разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву, отметили чиновники.
По информации собеседников, последние недели высшие должностные лица США жаловались на то, как Украина ведет переговоры и сопротивляется подписанию соглашения о полезных ископаемых. Однако в последние дни фокус недовольства сместился на Россию и в США, по словам анонимных чиновников, все больше разочаровываются в Москве.
Высокопоставленные чиновники отметили, что после серии встреч и телефонных разговоров на прошедшей неделе официальные лица Белого дома и Госдепартамента признали, что российский диктатор Владимир Путин "активно сопротивляется" попыткам США заключить прочное мирное соглашение. Они обсудили, какие санкции и давление могли бы подтолкнуть Россию к миру.
По словам собеседников, в последние дни даже в Белом доме "насторожено" относятся к намерениям Путина, несмотря на публичные высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он уверен в желании диктатора положить конец полномасштабной войне.
Планы администрации Трампа по оказанию давления на Москву сейчас неизвестны. Но один высокопоставленный чиновник США заявил, что Белый дом продолжает рассматривать дополнительные тарифы и санкции, которые могут ввести в отношении России.
- 1 апреля в Минобороны сообщили, что Россия увеличила количество атак на фронте в течение марта, несмотря на переговоры о мире.
- В Белом доме заявили, что Трамп разочарован Зеленским и Путиным в вопросе завершения войны.
- Глава МИД Германии заявила, что союзники должны дать понять США, что Путин ведет тактику "затягивания времени".
- Трамп снова заявил, что верит в то, что Путин пойдет на соглашение. Он пригрозил России пошлинами, но отметил, что вводить их не хочет.