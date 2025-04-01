Россия увеличила количество атак на фронте, несмотря на переговоры о мире – Минобороны
В марте возросло количество боевых столкновений на фронте, несмотря на переговоры США по прекращению огня с Россией и Украиной. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что за март зафиксировано 4270 боестолкновений, в то время как в феврале их было зафиксировано 3274. Всего за три месяца 2025 года на фронте произошло, по данным Минобороны, 12 631 боевое столкновение.
Кроме этого, увеличилось количество авиаударов россиян по украинским населенным пунктам и позициям Сил обороны. В марте враг 4800 раз применял управляемые авиабомбы (КАБ), а в феврале было зафиксировано 3370 таких атак.
Всего с начала года вражеская тактическая авиация сбросила на украинские города и позиции защитников 10 577 КАБ, отметили в Минобороны. Вместе с тем, за весь 2024 год российская армия применила против Украины около 40 000 управляемых авиационных бомб.
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