Сырский посетил Сумскую область, где РФ активизировалась: приказал переместить резервы
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский работал в подразделениях Сил обороны в Сумской области из-за активизации россиян на этом направлении. О результатах поездки главком сообщил в Facebook.
Сырский заявил, что в связи с увеличением интенсивности действий россиян и попыткой вытеснить и перевести боевые действия на территорию Сумской области он работал в бригадах десантно-штурмовых войск, морской пехоты, терробороны, механизированных и некоторых других подразделениях, держащих оборону на этом направлении.
По его словам, в операционной зоне группировки войск "Курск" украинские военные и дальше проводят оборонную операцию, чтобы не допустить прорыва россиян вглубь территории Украины. С этой же целью украинские войска совершают результативные контратакующие и штурмовые действия.
"В ходе работы подробно изучил все проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий, а также принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов", – говорится в сообщении.
Сырский напомнил, что за более чем семь месяцев Курской операции потери россиян составили 55 000 человек. Из них безвозвратные – более 22 200, санитарные – свыше 31 800 захватчиков, пленные – более 940 человек.
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