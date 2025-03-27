Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россия готовится к новому весеннему наступлению, в частности в Сумской и Харьковской областях. Об этом в интервью французскому изданию Le Figaro сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства, комментируя переговоры в Саудовской Аравии 11 марта между делегациями Украины и США, сказал, что успех "в Джидде будет успехом для Украины".

"Каждый шаг, когда украинцы доказывают, что они хотят мира, как США, а Россия отказывается, усиливает наш анализ того, что Кремль не хочет мира. Это очень важно, потому что Соединенные Штаты это осознают", — заявил Зеленский.

Он добавил, что это также поймут страны Азии и Латинской Америки, утверждавшие, что российский диктатор Владимир Путин был готов к безусловному прекращению огня, а украинцы – нет.

"Также подтверждаю, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к предстоящей операции. Мы делились нашими разведданными с нашими союзниками", — подчеркнул президент.

По его словам, Путин готовит новое наступление, в частности на Сумы и Харьковскую область.

"Он уже хотел начать эту операцию восемь месяцев назад, но мы ему помешали благодаря нашему вмешательству в Курске. Вот почему сегодня ему нужно время", – резюмировал глава государства.