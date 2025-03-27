Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росія готується до нового весняного наступу, зокрема в Сумській та Харківській областях. Про це в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro повідомив президент Володимир Зеленський.

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Глава держави, коментуючи перемовини в Саудівській Аравії 11 березня між делегаціями України та США, сказав, що успіх "у Джидді буде успіхом для України".

"Кожен крок, коли українці доводять, що вони хочуть миру, як США, а Росія відмовляється, підсилює наш аналіз того, що Кремль не хоче миру. Це дуже важливо, тому що Сполучені Штати це усвідомлять", – заявив Зеленський.

Він додав, що це також зрозуміють країни Азії та Латинської Америки, які стверджували, що російський диктатор Володимир Путін був готовий до безумовного припинення вогню, а українці – ні.

"Також підтверджую, що Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми ділилися нашими розвідданими з нашими союзниками", – наголосив президент.

За його словами, Путін готує новий наступ, зокрема на Суми та Харківську область.

"Він уже хотів почати цю операцію вісім місяців тому, але ми йому завадили завдяки нашому втручанню в Курську. Ось чому сьогодні йому потрібен час", – резюмував глава держави.