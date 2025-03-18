Зеленський: Росія хоче піти в наступ на кількох напрямках у найближчі місяці

За словами президента, ворог хоче максимально тиснути на Україну та на нього особисто

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Російський диктатор Володимир Путін хоче зробити "кілька наступальних дій" найближчими місяцями. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, йдеться про Запорізький, Сумський та Харківський напрямки. У Донецькій області ворог хоче продовжити розвивати свої наступальні зусилля. Путін хоче це зробити, щоб "максимально тиснути" на Україну.

"Повірте мені, він буде пробувати це робити найближчі місяці. Так воно буде відбуватися. Він буде хотіти йти вперед, максимально зайти на нашу територію разом зі своїми корейцями, друзями в Ірані, разом з "шахедами", – вважає президент.

Він пояснив, що Росії це треба для того, щоб піти на припинення вогню (cease-fire) з ультимативними меседжами до України. Щоб Росія опинилася у "більш вигідній ситуації" і щоб був максимальний тиск на Україну та безпосередньо на президента.