Для перемир'я Росія має припинити висувати умови – Зеленський
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що для переходу до припинення вогню Росія повинна припинити висувати умови. Про це голова держави повідомив після телефонної розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном.

"Україна готова до безумовного 30-денного припинення вогню. Але щоб перейти до його реалізації, Росія повинна припинити висувати умови. І про це ми також говорили з президентом Макроном", – розповів Зеленський.

Також політики обговорили результати онлайн-зустрічі лідерів, що відбулася 15 березня. Український лідер зазначив, що збільшується коаліція країн, які готові працювати разом з Україною заради наближення справедливого і тривалого миру.

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Окремо Зеленський та Макрон обговорили роботу команд двох країн над формуванням чітких гарантій безпеки.

"Позиція Франції щодо цього питання дуже конкретна, і ми її абсолютно підтримуємо. Продовжуємо працювати й координуємо наступні кроки та контакти з партнерами", – зауважив український лідер.

Після розмови з Зеленським Макрон заявив, що тепер Росія має довести, що вона справді хоче миру.

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Володимир ЗеленськийвійнаЕмманюель Макронперемир'яприпинення вогню