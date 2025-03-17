Для перемир'я Росія має припинити висувати умови – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що для переходу до припинення вогню Росія повинна припинити висувати умови. Про це голова держави повідомив після телефонної розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном.
"Україна готова до безумовного 30-денного припинення вогню. Але щоб перейти до його реалізації, Росія повинна припинити висувати умови. І про це ми також говорили з президентом Макроном", – розповів Зеленський.
Також політики обговорили результати онлайн-зустрічі лідерів, що відбулася 15 березня. Український лідер зазначив, що збільшується коаліція країн, які готові працювати разом з Україною заради наближення справедливого і тривалого миру.
Окремо Зеленський та Макрон обговорили роботу команд двох країн над формуванням чітких гарантій безпеки.
"Позиція Франції щодо цього питання дуже конкретна, і ми її абсолютно підтримуємо. Продовжуємо працювати й координуємо наступні кроки та контакти з партнерами", – зауважив український лідер.
Після розмови з Зеленським Макрон заявив, що тепер Росія має довести, що вона справді хоче миру.
- 13 березня диктатор Путін заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, тиран вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- Зеленський повідомив, що Путін готує відмову від пропозиції Штатів – РФ виставляє такі передумови для перемир'я, щоб воно не відбулося або встановлювалося якнайдовше.
- 18 березня має відбутися розмова між Трампом та Путіним. У Білому домі повідомили, що президент США може запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо його переговори з диктатором пройдуть "не так, як він сподівається".