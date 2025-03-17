Макрон: Тепер Росія повинна довести, що вона справді хоче миру

Емманюель Макрон (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Тепер Росія має довести, що вона справді хоче миру, вважає президент Франції Емманюель Макрон. Таку думку він висловив у соціальній мережі X, розповівши про переговори з українським колегою Володимиром Зеленським.

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Макрон повідомив, що напередодні мав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. А 17 березня французький президент провів переговори із Зеленським.

"Президент Зеленський продемонстрував сміливість прийняти пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню. Тепер Росія повинна довести, що вона справді хоче миру. Досить смертей. Досить знищених життів. Досить розрухи", – написав Макрон.

Він додав, що "зброя має замовкнути, звірства та саботаж мають припинитися, а депортовані українські діти мають возз’єднатися зі своїми родинами".

"Це все умови, які Росія має виконати. І я впевнений у відданості президента Трампа цій справі. Тепер ми повинні просуватися з усіма нашими партнерами, щоб представити конкретний мирний план", – наголосив президент Франції.

Він уточнив, що мирний план має передбачати міцні гарантії безпеки для України, забезпечити тривалий мир Україні та Європі, а також запобігти повторній російській агресії.

Зеленський у вечірньому відеозверненні підтвердив розмову з Макроном. Він повідомив, що скоординував із французьким колегою позиції напередодні телефонної розмови Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, а також перед зустрічами в Європі.

"Я хочу подякувати Емманюелю та подякувати всій Франції за підтримку. Дуже важливо, що завтра – уже тиждень, як на столі пропозиція Америки щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни – це життя людей", – наголосив Зеленський.

Він додав, що зараз всім у світі очевидно, що саме Путін продовжує та затягує війну.

Під час перемовин у Джидді 11 березня США й Україна домовилися про 30-денне припинення вогню.

Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, щойно Росія погодиться на це.

Трамп привітав результат перемовин США й України та заявив, що може запросити Зеленського до Білого дому знову. Також він анонсував розмову з Путіним.