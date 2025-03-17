Макрон: Теперь Россия должна доказать, что она действительно хочет мира

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Теперь Россия должна доказать, что она действительно хочет мира, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Такое мнение он выразил в социальной сети X, рассказав о переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Макрон сообщил, что накануне разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. А 17 марта французский президент провел переговоры с Зеленским.

"Президент Зеленский продемонстрировал смелость принять предложение США по поводу 30-дневного прекращения огня. Теперь Россия должна доказать, что она действительно хочет мира. Довольно смертей. Довольно уничтоженных жизней. Довольно разрухи", — написал Макрон.

Он добавил, что "оружие должно замолчать, зверства и саботаж должны прекратиться, а депортированные украинские дети должны воссоединиться со своими семьями".

"Это все условия, которые Россия должна выполнить. И я уверен в преданности президента Трампа этому делу. Теперь мы должны продвигаться со всеми нашими партнерами, чтобы представить конкретный мирный план", — подчеркнул президент Франции.

Он уточнил, что мирный план должен предусматривать прочные гарантии безопасности для Украины, обеспечить длительный мир Украины и Европы, а также предотвратить повторную российскую агрессию.

Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил разговор с Макроном. Он сообщил, что скоординировал с французским коллегой позиции в преддверии телефонного разговора Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, а также перед встречами в Европе.

"Я хочу поблагодарить Эмманюэля и поблагодарить всю Францию за поддержку. Очень важно, что завтра – уже неделю, как на столе предложение Америки о тишине в небе, на море и на фронте. Это предложение уже давно можно было начать реализовывать. Каждый день в условиях войны – это жизни людей", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сейчас всем в мире очевидно, что именно Путин продолжает и затягивает войну.

Во время переговоров в Джидде 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.

Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.

Трамп приветствовал результат переговоров США и Украины и заявил, что может пригласить Зеленского в Белый дом снова. Также он анонсировал разговор с Путиным.