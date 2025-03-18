Зеленский: Россия хочет пойти в наступление на нескольких направлениях в ближайшие месяцы

По словам президента, враг хочет максимально давить на Украину и на него лично

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Российский диктатор Владимир Путин хочет совершить "несколько наступательных действий" в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, речь идет о Запорожском, Сумском и Харьковском направлениях. В Донецкой области враг хочет продолжить развивать свои наступательные усилия. Путин хочет это сделать, чтобы "максимально давить" на Украину.

"Поверьте мне, он будет попытаться это делать в ближайшие месяцы. Так оно будет происходить. Он будет хотеть идти вперед, максимально зайти на нашу территорию вместе со своими корейцами, друзьями в Иране, вместе с "шахедами", – считает президент.

Он объяснил, что России это нужно для того, чтобы пойти на прекращение огня (cease-fire) с ультимативными месседжами в Украину. Чтобы Россия оказалась в "более выгодной ситуации" и чтобы было максимальное давление на Украину и непосредственно на президента.