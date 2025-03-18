Зеленский: Россия хочет пойти в наступление на нескольких направлениях в ближайшие месяцы
Российский диктатор Владимир Путин хочет совершить "несколько наступательных действий" в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
По его словам, речь идет о Запорожском, Сумском и Харьковском направлениях. В Донецкой области враг хочет продолжить развивать свои наступательные усилия. Путин хочет это сделать, чтобы "максимально давить" на Украину.
"Поверьте мне, он будет попытаться это делать в ближайшие месяцы. Так оно будет происходить. Он будет хотеть идти вперед, максимально зайти на нашу территорию вместе со своими корейцами, друзьями в Иране, вместе с "шахедами", – считает президент.
Он объяснил, что России это нужно для того, чтобы пойти на прекращение огня (cease-fire) с ультимативными месседжами в Украину. Чтобы Россия оказалась в "более выгодной ситуации" и чтобы было максимальное давление на Украину и непосредственно на президента.
- 4 марта Зеленский перечислил требования России по завершению войны против Украины.
- 13 марта диктатор Путин заявил, что он согласен с предложением США о 30-дневном перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, тиран требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине во время прекращения огня.
- 17 марта президент отметил, что Россия должна перестать выдвигать условия для достижения перемирия.
- 18 марта Трамп и Путин провели телефонную беседу, которая длилась более полутора часов. В частности, Россия согласилась не избивать по украинской инфраструктуре 30 дней, Путин якобы сразу отдал соответствующий приказ военным.