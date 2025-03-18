Зеленский о ЗАЭС: Не знаю разговоров Трампа и Путина, но станция не может быть российской
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президенту Владимиру Зеленскому неизвестно, что конкретно обсуждают США и Россия по вопросу Запорожской атомной электростанции. В то же время Украина не позволит, чтобы ее энергетический объект работал на российских оккупантов, о чем глава государства сообщил на пресс-конференции с журналистами, отвечая на вопросы LIGA.net.

"Мне об этом ничего не известно, кроме того, что этот вопрос очень обобщенно поднимался на встрече наших команд в Джидде. Там проговаривались все моменты: и я о них говорил, и с командой мы проводили консультации по важным инфраструктурным энергетическим объектам нашего государства еще до встречи наших команд в Саудовской Аравии", – рассказал Зеленский.

Отвечая на уточняющий вопрос о видении Украины по обсуждениям и соответствующим "торгам" между США и Россией, президент подчеркнул, что ЗАЭС является украинским энергетическим объектом.

"Без нас она не будет работать. Но по данным нашей разведки, русские очень хотят, чтобы она работала без нас. Они пытаются вовлечь в это МАГАТЭ, но МАГАТЭ – это серьезный международный институт. Пока они нас не подводили, и я очень надеюсь, что так будет и в будущем", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что Украина не позволит, чтобы ее станция на временно оккупированной части Запорожской области работала на оккупанта.

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