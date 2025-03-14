Зеленский подтвердил, что в Саудовской Аравии обсуждали вопросы территорий

Президент убежден, что вопрос территорий является самым сложным после вопроса о прекращении огня

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Javad Parsa)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах делегаций Украины и США в Саудовской Аравии поднимался вопрос территориальных уступок. Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами, передает Суспильне.

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"Американская сторона вдается в детали и суть. Например, город Энергодар. Нельзя просто сказать: вот вам станция [ЗАЭС], а город – отдельно. Я считаю, что вопрос территорий – самый трудный после вопроса установления режима тишины", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что все союзники хорошо знакомы с позицией Украины – она никогда не признает оккупированные территории частью России.

По его словам, вопрос территорий является самым сложным после вопроса о прекращении огня.

"Почему? Потому что прекращение огня разблокирует путь сторон до окончания войны. А территории, я считаю, реально будут точкой, позволяющей после решения этого вопроса закончить войну", – сказал Зеленский.

Ранее премьер Денис Шмыгаль утверждал, что "нет и не было директив от президента вообще с кем-либо вести какие-либо разговоры о территориальных уступках Украины".