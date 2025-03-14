Зеленский подтвердил, что в Саудовской Аравии обсуждали вопросы территорий
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах делегаций Украины и США в Саудовской Аравии поднимался вопрос территориальных уступок. Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами, передает Суспильне.
"Американская сторона вдается в детали и суть. Например, город Энергодар. Нельзя просто сказать: вот вам станция [ЗАЭС], а город – отдельно. Я считаю, что вопрос территорий – самый трудный после вопроса установления режима тишины", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что все союзники хорошо знакомы с позицией Украины – она никогда не признает оккупированные территории частью России.
По его словам, вопрос территорий является самым сложным после вопроса о прекращении огня.
"Почему? Потому что прекращение огня разблокирует путь сторон до окончания войны. А территории, я считаю, реально будут точкой, позволяющей после решения этого вопроса закончить войну", – сказал Зеленский.
Ранее премьер Денис Шмыгаль утверждал, что "нет и не было директив от президента вообще с кем-либо вести какие-либо разговоры о территориальных уступках Украины".
- По итогам переговоров с украинской делегацией в Джидде госсекретарь США Марко Рубио признавал, что вопрос территориальных уступок поднимался.
- Позже президент Дональд Трамп добавил, что США "обсуждали с Украиной землю и части земель, которые могут быть сохранены и потеряны".