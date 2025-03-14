С декабря прибавилось украинцев, готовых уступить некоторые территории – опрос КМИС

39% украинцев считают, что для более быстрого достижения мира Украина может уступить некоторые территории (в декабре 2024 года таких было 38%)

Фото: ЕРА/Tolga Akmen

39% украинцев считают, что Украина может уступить некоторые территории для скорейшего достижения мира. В то же время 50% – против, выяснили в Киевском международном институте социологии.

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По данным социологов, 50% считают, что Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если это затянет войну. В декабре 2024 года таковых было 51%.

КМИС отмечает, что опрос проводился в период с 14 февраля по 4 марта 2025 года, когда "отношения между Украиной и США резко ухудшились и Украина ощущала давление".

39% считают, что для более быстрого достижения мира Украина может уступить некоторые территории (в декабре 2024 года таких было 38%). Еще 11% затруднились дать четкий ответ.

Во всех регионах Украины ситуация практически не изменилась по сравнению с декабрем 2024 года, и взгляды людей в разных областях остаются схожими.

Единственным немного отличающимся регионом является Восток, где 42% респондентов категорически против территориальных уступок, тогда как в других регионах (Запад, Центр, Юг) эта цифра составляет 50-51%. При этом количество тех, кто готов к определенным уступкам на Востоке, несколько выше – 42% по сравнению с 36-40% на Западе, Центре и Юге.

Инфографика: КМИС

Опрос проведен КМИС по собственной инициативе. По телефону было опрошено 2029 респондентов в возрасте 18 лет и старше. В выборку не внесли жителей территорий, временно не контролируемых властями Украины, а также опрос не проводился среди граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки в объеме 2029 респондентов не превышает 2,9%. Погрешность для выборки в объеме 1029 респондентов не превышает 4,1%.

Инфографика: КМИС

По итогам переговоров с украинской делегацией в Джидде госсекретарь США Марко Рубио признавал, что вопрос территориальных уступок поднимался.

Позже президент Дональд Трамп добавил, что США "обсуждали с Украиной землю и части земли, которые могут быть сохранены и потеряны".