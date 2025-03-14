Шмыгаль отрицает переговоры о территориальных уступках, несмотря на заявления США

Глава правительства подчеркнул, что Украина не собирается уступать свои территории. По его словам, это четкая позиция президента Зеленского

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что сегодня нет и не было указаний президента Владимира Зеленского вести переговоры об уступках территорий Украины. Об этом он заявил на часе вопросов правительства в Верховной Раде, комментируя переговоры команд Украины и США в Саудовской Аравии.

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"У нас нет и не было директив вообще с кем-либо вести какие-либо разговоры относительно территориальных уступок Украины", – сказал Шмыгаль.

По его словам, у Зеленского есть четкая позиция, которую "неоднократно высказывал": Украина не собирается уступать свои территории.

"Территориальная целостность и суверенитет нашего государства – это приоритет номер один для нас, это определено Уставом ООН, международным законодательством", – добавил глава правительства.

По итогам переговоров с украинской делегацией в Джидде госсекретарь США Марко Рубио признавал, что вопрос территориальных уступок поднимался. Позже президент Дональд Трамп добавил, что США "обсуждали с Украиной землю и части земли, которые могут быть сохранены и потеряны".