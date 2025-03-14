Шмыгаль отрицает переговоры о территориальных уступках, несмотря на заявления США
Премьер Денис Шмыгаль заверил, что сегодня нет и не было указаний президента Владимира Зеленского вести переговоры об уступках территорий Украины. Об этом он заявил на часе вопросов правительства в Верховной Раде, комментируя переговоры команд Украины и США в Саудовской Аравии.
"У нас нет и не было директив вообще с кем-либо вести какие-либо разговоры относительно территориальных уступок Украины", – сказал Шмыгаль.
По его словам, у Зеленского есть четкая позиция, которую "неоднократно высказывал": Украина не собирается уступать свои территории.
"Территориальная целостность и суверенитет нашего государства – это приоритет номер один для нас, это определено Уставом ООН, международным законодательством", – добавил глава правительства.
По итогам переговоров с украинской делегацией в Джидде госсекретарь США Марко Рубио признавал, что вопрос территориальных уступок поднимался. Позже президент Дональд Трамп добавил, что США "обсуждали с Украиной землю и части земли, которые могут быть сохранены и потеряны".
- Во время переговоров в Джидде 11 марта 2025 года США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.
- Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.
- Диктатор РФ Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, Путин требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине на время прекращения огня.