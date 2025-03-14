Шмигаль заперечує переговори про територіальні поступки, попри заяви Вашингтона

Глава уряду наголосив, що Україна не збирається поступатися своїми територіями. За його словами, це чітка позиція президента Зеленського

Денис Шмигаль (Фото: пресслужба Кабміну)

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що сьогодні немає і не було вказівок від президента Володимира Зеленського вести переговори про поступки територій України. Про це він заявив на годині запитань до уряду у Верховній Раді, коментуючи переговори команд України та США у Саудівській Аравії.

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"У нас немає і не було директив взагалі будь з ким вести будь-які розмови щодо територіальних поступок України", – сказав Шмигаль.

За його словами, Зеленський має з цього приводу чітку позицію, яку "неодноразово висловлював": Україна не збирається поступатися своїми територіями.

"Територіальна цілісність і суверенітет нашої держави – це пріоритет номер один для нас, це визначено Статутом ООН, міжнародним законодавством", – додав глава уряду.

За підсумками переговорів з українською делегацією у Джидді, держсекретар США Марко Рубіо визнавав, що питання територіальних поступок порушувалося. Пізніше президент Дональд Трамп додав, що США "обговорювали з Україною землю та частини землі, які можуть бути збережені та втрачені".