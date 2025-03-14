Шмигаль заперечує переговори про територіальні поступки, попри заяви Вашингтона
Денис Шмигаль (Фото: пресслужба Кабміну)

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що сьогодні немає і не було вказівок від президента Володимира Зеленського вести переговори про поступки територій України. Про це він заявив на годині запитань до уряду у Верховній Раді, коментуючи переговори команд України та США у Саудівській Аравії.

"У нас немає і не було директив взагалі будь з ким вести будь-які розмови щодо територіальних поступок України", – сказав Шмигаль.

За його словами, Зеленський має з цього приводу чітку позицію, яку "неодноразово висловлював": Україна не збирається поступатися своїми територіями.

"Територіальна цілісність і суверенітет нашої держави – це пріоритет номер один для нас, це визначено Статутом ООН, міжнародним законодавством", – додав глава уряду.

За підсумками переговорів з українською делегацією у Джидді, держсекретар США Марко Рубіо визнавав, що питання територіальних поступок порушувалося. Пізніше президент Дональд Трамп додав, що США "обговорювали з Україною землю та частини землі, які можуть бути збережені та втрачені".

Читайте також
Рубіо заявив, що припинення вогню може відбутися за кілька днів, якщо РФ погодиться
Денис Шмигальвійнадональд трампсаудівська аравіямарко рубіотериторіальні поступки