Шмигаль заперечує переговори про територіальні поступки, попри заяви Вашингтона
Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що сьогодні немає і не було вказівок від президента Володимира Зеленського вести переговори про поступки територій України. Про це він заявив на годині запитань до уряду у Верховній Раді, коментуючи переговори команд України та США у Саудівській Аравії.
"У нас немає і не було директив взагалі будь з ким вести будь-які розмови щодо територіальних поступок України", – сказав Шмигаль.
За його словами, Зеленський має з цього приводу чітку позицію, яку "неодноразово висловлював": Україна не збирається поступатися своїми територіями.
"Територіальна цілісність і суверенітет нашої держави – це пріоритет номер один для нас, це визначено Статутом ООН, міжнародним законодавством", – додав глава уряду.
За підсумками переговорів з українською делегацією у Джидді, держсекретар США Марко Рубіо визнавав, що питання територіальних поступок порушувалося. Пізніше президент Дональд Трамп додав, що США "обговорювали з Україною землю та частини землі, які можуть бути збережені та втрачені".
- Під час перемовин у Джидді 11 березня 2025 року США й Україна домовилися про 30-денне припинення вогню.
- Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, щойно Росія погодиться на це.
- Диктатор РФ Путін заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, Путін вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.