З грудня побільшало українців, готових поступитися деякими територіями – опитування КМІС

39% українців вважають, що для швидшого досягнення миру Україна може поступитися деякими територіями (у грудні 2024 року таких було 38%)

Фото: ЕРА/Tolga Akmen

39% українців вважають, що Україна може поступитися деякими територіями для якнайшвидшого досягнення миру. Водночас 50% – проти, з'ясували у Київському міжнародному інституті соціології.

За даними соціологів, 50% вважають, що Україна не повинна відмовлятися від своїх територій, навіть якщо це затягне війну. У грудні 2024 року таких було 51%.

КМІС зазначає, що опитування проводилось у період з 14 лютого до 4 березня 2025 року, коли "відносини між Україною і США різко погіршились і Україна відчувала тиск".

Натомість 39% вважають, що для швидшого досягнення миру Україна може поступитися деякими територіями (у грудні 2024 року таких було 38%). Ще 11% не змогли дати чітку відповідь.

У всіх регіонах України ситуація практично не змінилася порівняно з груднем 2024 року, і погляди людей у різних областях залишаються схожими.

Єдиним регіоном, який трохи вирізняється, є Схід, де 42% респондентів категорично проти територіальних поступок, тоді як в інших регіонах (Захід, Центр, Південь) ця цифра становить 50-51%. Водночас кількість тих, хто готовий до певних поступок на Сході, трохи вища — 42% порівняно з 36-40% на Заході, Центрі та Півдні.

Інфографіка: КМІС

Опитування проведене КМІС із власної ініціативи. Телефоном було опитано 2029 респондентів у віці 18 років і старших. До вибірки не внесли жителів територій, що тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводили серед громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки обсягом 2029 респондентів не перевищує 2,9%. Похибка для вибірки обсягом 1029 респондентів не перевищує 4,1%.

Інфографіка: КМІС

За підсумками переговорів з українською делегацією у Джидді держсекретар США Марко Рубіо визнавав, що питання територіальних поступок порушувалося.

Пізніше президент Дональд Трамп додав, що США "обговорювали з Україною землю та частини землі, які можуть бути збережені та втрачені".