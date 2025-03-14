Зеленський підтвердив, що у Саудівській Аравії обговорювали питання територій

Президент переконаний, що питання територій є найскладнішим після питання про припинення вогню

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Javad Parsa)

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що на переговорах делегацій України та США у Саудівській Аравії порушувалося питання територіальних поступок. Про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами, передає Суспільне.

"Американська сторона вдається у деталі й суть. Наприклад, місто Енергодар. Не можна просто сказати: ось вам станція [ЗАЕС], а місто — окремо. Я вважаю, що питання територій — найважче після питання встановлення режиму тиші", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що всі союзники добре знайомі з позицією України — вона ніколи не визнає окуповані території частиною Росії.

За його словами, питання територій є найскладнішим після питання про припинення вогню.

"Чому? Тому що припинення вогню розблоковує шлях сторін до закінчення війни. А території, я вважаю, реально будуть точкою, яка дає можливість після розв'язання цього питання закінчити війну", – сказав Зеленський.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль стверджував, що "немає і не було директив від президента взагалі будь з ким вести будь-які розмови щодо територіальних поступок України".