Зеленський підтвердив, що у Саудівській Аравії обговорювали питання територій
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що на переговорах делегацій України та США у Саудівській Аравії порушувалося питання територіальних поступок. Про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами, передає Суспільне.
"Американська сторона вдається у деталі й суть. Наприклад, місто Енергодар. Не можна просто сказати: ось вам станція [ЗАЕС], а місто — окремо. Я вважаю, що питання територій — найважче після питання встановлення режиму тиші", – сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що всі союзники добре знайомі з позицією України — вона ніколи не визнає окуповані території частиною Росії.
За його словами, питання територій є найскладнішим після питання про припинення вогню.
"Чому? Тому що припинення вогню розблоковує шлях сторін до закінчення війни. А території, я вважаю, реально будуть точкою, яка дає можливість після розв'язання цього питання закінчити війну", – сказав Зеленський.
Раніше прем'єр Денис Шмигаль стверджував, що "немає і не було директив від президента взагалі будь з ким вести будь-які розмови щодо територіальних поступок України".
- За підсумками переговорів з українською делегацією у Джидді держсекретар США Марко Рубіо визнавав, що питання територіальних поступок порушувалося.
- Пізніше президент Дональд Трамп додав, що США "обговорювали з Україною землю й частини земель, які можуть бути збережені та втрачені".