Зеленський про ЗАЕС: Не знаю розмов Трампа і Путіна, але станція не може бути російською
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президенту Володимиру Зеленському не відомо, що конкретно обговорюють США та Росія у питанні Запорізької атомної електростанції. Водночас Україна не дозволить, щоб її енергетичний об'єкт працював на російських окупантів, про що глава держави повідомив на пресконференції з журналістами, відповідаючи на запитання LIGA.net.

"Мені про це нічого не відомо, окрім того, що це питання дуже узагальнено порушувалося на зустрічі наших команд у Джидді. Там проговорювалися усі моменти: і я про них говорив, і з командою ми проводили консультації щодо важливих інфраструктурних енергетичних об'єктів нашої держави ще до зустрічі наших команд у Саудівській Аравії", – розповів Зеленський.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про бачення України щодо обговорень та відповідних "торгів" між США та Росією, президент наголосив, що ЗАЕС є українським енергетичним об'єктом.

"Без нас вона не буде працювати. Але за даними нашої розвідки, рускіє дуже хочуть, щоб вона працювала без нас. Вони намагаються втягнути в це МАГАТЕ, але МАГАТЕ – це серйозна міжнародна інституція. Поки що вони нас не підводили, і я дуже сподіваюся, що так буде й в майбутньому", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україна не дозволить, щоб її станція на тимчасово окупованій частині Запорізької області працювала на окупанта.

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