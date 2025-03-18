Зеленський про ЗАЕС: Не знаю розмов Трампа і Путіна, але станція не може бути російською

Президент заявив, що ЗАЕС є українським енергетичним об'єктом і він не в курсі, про що говорять Росія та США у цьому контексті

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президенту Володимиру Зеленському не відомо, що конкретно обговорюють США та Росія у питанні Запорізької атомної електростанції. Водночас Україна не дозволить, щоб її енергетичний об'єкт працював на російських окупантів, про що глава держави повідомив на пресконференції з журналістами, відповідаючи на запитання LIGA.net.

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"Мені про це нічого не відомо, окрім того, що це питання дуже узагальнено порушувалося на зустрічі наших команд у Джидді. Там проговорювалися усі моменти: і я про них говорив, і з командою ми проводили консультації щодо важливих інфраструктурних енергетичних об'єктів нашої держави ще до зустрічі наших команд у Саудівській Аравії", – розповів Зеленський.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про бачення України щодо обговорень та відповідних "торгів" між США та Росією, президент наголосив, що ЗАЕС є українським енергетичним об'єктом.

"Без нас вона не буде працювати. Але за даними нашої розвідки, рускіє дуже хочуть, щоб вона працювала без нас. Вони намагаються втягнути в це МАГАТЕ, але МАГАТЕ – це серйозна міжнародна інституція. Поки що вони нас не підводили, і я дуже сподіваюся, що так буде й в майбутньому", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україна не дозволить, щоб її станція на тимчасово окупованій частині Запорізької області працювала на окупанта.

4 березня 2022 року окупанти захопили Енергодар та ЗАЕС поряд з містом. Це найбільша за розмірами АЕС у Європі та третя – у світі.

12 лютого 2025 року повідомлялося, що Росія вдруге поспіль зірвала планову ротацію експертів МАГАТЕ на станції. РФ традиційно звинуватила у цьому Україну.

13 березня президент США Трамп заявив, що Штати обговорювали з Україною питання територій, ЗАЕС та членства в НАТО.

Зеленський також підтверджував, що питання територій, зокрема контролю над ЗАЕС, порушувалося на переговорах делегацій України та США у Саудівській Аравії.