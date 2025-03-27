Сирський відвідав Сумську область, де РФ активізувалася: наказав перемістити резерви
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський працював у підрозділах Сил оборони у Сумській області через активізацію росіян на цьому напрямку. Про результати поїздки головком повідомив у Facebook.
Сирський заявив, що у зв’язку зі збільшенням інтенсивності дій росіян та намаганням витіснити й перевести бойові дії на територію Сумської області він працював у бригадах десантно-штурмових військ, морської піхоти, тероборони, механізованих та деяких інших підрозділах, які тримають оборону на цьому напрямку.
За його словами, в операційній зоні угруповання військ "Курськ" українські військові й надалі проводять оборонну операцію, щоб не допустити прориву росіян углиб території України. З тією ж метою українські війська здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії.
"В ході роботи детально вивчив усі проблемні питання, які стосуються організації забезпечення бойових дій, а також прийняв рішення про поповнення боєприпасів, дронів та переміщення резервів", – йдеться у повідомленні.
Сирський нагадав, що за понад сім місяців Курської операції втрати росіян склали 55 000 осіб. З них безповоротні – понад 22 200, санітарні – більш ніж 31 800 загарбників, полонені – понад 940 осіб.
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