Ермак: Россия делает все, чтобы полномасштабная война не завершалась
Россия делает все, чтобы полномасштабная война в Украине не завершалась. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он отметил, что Москва нарушает энергетическое перемирие и затягивает завершение полномасштабной войны своими атаками по мирным людям и активным действиям на фронте.
Глава ОП отметил, что Украина давно предложила всеобъемлющее прекращение огня и продемонстрировала готовность к справедливому миру.
"Россия же делает все, чтобы война не завершалась", – подчеркнул Ермак.
Накануне президент США Дональд Трамп также признал, что Россия затягивает с перемирием и прекращением полномасштабной войны. Но, по его словам, диктатор Владимир Путин вроде бы все-таки хочет мира. Однако госсекретарь США затруднился ответить, действительно ли Россия затягивает переговоры о мире.
- 28 марта сообщалось, что Россия снова нарушила энергетическое перемирие и обстреляла объекты Нафтогаза.
- 29 марта вице-президент Трампа Вэнс считает, что прекращение огня в энергетике уже действует. А 30 марта президент Зеленский заявил, что невозможно игнорировать сотни "шахедов" каждую ночь и отметил, что Украина ожидает реакции.
- 31 марта сообщалось, что Трамп установил для Путина "психологический дедлайн", чтобы согласиться на перемирие.