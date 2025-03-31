Ермак: Россия делает все, чтобы полномасштабная война не завершалась

Глава ОП отметил, что Украина давно показала, что стремится к справедливому миру

Андрей Ермак (Фото: t.me/ermaka2022)

Россия делает все, чтобы полномасштабная война в Украине не завершалась. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Он отметил, что Москва нарушает энергетическое перемирие и затягивает завершение полномасштабной войны своими атаками по мирным людям и активным действиям на фронте.

Глава ОП отметил, что Украина давно предложила всеобъемлющее прекращение огня и продемонстрировала готовность к справедливому миру.

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"Россия же делает все, чтобы война не завершалась", – подчеркнул Ермак.

Накануне президент США Дональд Трамп также признал, что Россия затягивает с перемирием и прекращением полномасштабной войны. Но, по его словам, диктатор Владимир Путин вроде бы все-таки хочет мира. Однако госсекретарь США затруднился ответить, действительно ли Россия затягивает переговоры о мире.