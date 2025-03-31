Трамп установил для Путина "психологический дедлайн", чтобы согласиться на перемирие

Президент США не уточнил, когда истекают сроки принятия решения, но накануне он говорил о месяце

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что для России существует "психологический дедлайн", когда она должна согласиться на прекращение огня в Украине. Об этом сообщает The Hill.

"Это психологический крайний срок", – сказал Трамп журналистам на борту своего самолета.

Когда истекает этот срок и какие санкции угрожают за их нарушение, Трамп не рассказал.

"Если я сочту, что они нас обманывают, я не буду этому рад", – сказал он.

Президент США добавил, что пока считает, что диктатор Владимир Путин действительно "хочет заключить соглашение", а не тянет время.

Разговор с журналистами состоялся после того, как со стороны Трампа начали поступать сигналы о недовольстве поведением Путина.

Так, 30 марта Трамп заявил, что был "очень разгневан" и "взбешен", когда Путин сделал заявления о якобы нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Он дал месяц на прекращение огня и анонсировал пошлины на российскую нефть, если не будет мира.

В тот же день президент Финляндии Александр Стубб после общения с Трампом заявил, что терпение президента США по отношению к России подходит к концу.