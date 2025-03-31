Трамп встановив для Путіна "психологічний дедлайн", щоб погодитися на перемир'я
Президент США Дональд Трамп заявив, що для Росії існує "психологічний дедлайн", коли вона має погодитися на припинення вогню в Україні. Про це повідомляє The Hill.
"Це психологічний крайній термін", – сказав Трамп журналістам на борту свого літака.
Коли спливає цей термін та які санкції загрожують за їх порушення, Трамп не розповів.
"Якщо я вважатиму, що вони нас обманюють, я не буду цьому радий", – сказав він.
Президент США додав, що поки що вважає, що диктатор Володимир Путін дійсно "хоче укласти угоду", а не тягне час.
Розмова із журналістами відбулася після того, як з боку Трампа почали поступати сигнали про незадоволення поведінкою Путіна.
Так, 30 березня Трамп заявив, що був "дуже розгніваним" і "розлюченим", коли Путін зробив заяви щодо нібито нелегітимності українського лідера Володимира Зеленського. Він дав місяць на припинення вогню й анонсував нові мита на російську нафту, якщо не буде миру.
В той же день президент Фінляндії Александр Стубб після спілкування із Трампом заявив, що терпіння президента США щодо Росії добігає кінця.
- 7 березня Трамп повідомив, що розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії, оскільки та продовжує війну проти України.
- 12 березня президент Штатів заявив, що може запровадити проти Росії "руйнівні" санкції, якщо та вирішить продовжити війну на тлі переговорів про тимчасове припинення вогню.
- Голова Мінфіну США Бессент заявив, що адміністрація Трампа готова до посилення санкцій проти Росії за потреби.