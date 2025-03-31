Трамп встановив для Путіна "психологічний дедлайн", щоб погодитися на перемир'я

Президент США не уточнив, коли спливають терміни ухвалення рішення, але напередодні він казав про місяць

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS/ EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що для Росії існує "психологічний дедлайн", коли вона має погодитися на припинення вогню в Україні. Про це повідомляє The Hill.

"Це психологічний крайній термін", – сказав Трамп журналістам на борту свого літака.

Коли спливає цей термін та які санкції загрожують за їх порушення, Трамп не розповів.

"Якщо я вважатиму, що вони нас обманюють, я не буду цьому радий", – сказав він.

Президент США додав, що поки що вважає, що диктатор Володимир Путін дійсно "хоче укласти угоду", а не тягне час.

Розмова із журналістами відбулася після того, як з боку Трампа почали поступати сигнали про незадоволення поведінкою Путіна.

Так, 30 березня Трамп заявив, що був "дуже розгніваним" і "розлюченим", коли Путін зробив заяви щодо нібито нелегітимності українського лідера Володимира Зеленського. Він дав місяць на припинення вогню й анонсував нові мита на російську нафту, якщо не буде миру.

В той же день президент Фінляндії Александр Стубб після спілкування із Трампом заявив, що терпіння президента США щодо Росії добігає кінця.