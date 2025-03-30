Терпение Трампа насчет России подходит к концу, сенатор Грэм готовит санкции – Стубб

Речь идет об ограничениях, которые заработают, если Москва не согласится на перемирие или нарушит его

Дональд Трамп и Александр Стубб во время игры в гольф 29 марта (Фото: Truth Social американского президента)

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что терпение Дональда Трампа по отношению к России подходит к концу. К такому выводу он пришел после встречи с главой американского государства, передает финский общественный вещатель Yle.

"Он [Трамп] достаточно нетерпелив к действиям России, к такого рода заговору и промедлению с прекращением огня. Я сам пытался объяснить, что это вполне нормальное поведение России. Сначала вы о чем-то договариваетесь, а затем снова выдвигаете условия", – рассказал Стубб.

По словам политика, для обеспечения соблюдения режима прекращения огня необходим жесткий механизм санкций, который будет применен, если Россия не согласится на перемирие или нарушит его.

Президент Финляндии заметил, что такие санкции готовятся и в Штатах: "Мы также обсуждали это с президентом Трампом и сенатором Линдси Грэмом, архитектором пакета санкций. И он предложит это вместе с около пятидесяти сенаторами в США в ближайшее время".

Стубб отметил, что Трамп и Грэм имеют близкие отношения, однако признал, что не все планы сенатора будут реализованы.

В то же время у политика создалось впечатление, что и со стороны США "заканчивается терпение" – и это, по его мнению, хорошо.

"Я сам видел некоторые из них [санкций, предложенных Грэмом], и если они будут реализованы в нынешнем виде, то мы далеко пойдем", – рассказал президент Финляндии.

Стубб сообщил, что дал Трампу понять – Россия понимает только силу, а для этого необходимы санкции и использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Также президент рассказал, что Трамп спросил его, можно ли доверять диктатору Владимиру Путину.

"Я ответил, что нет", – отметил глава финского государства.