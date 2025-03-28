Портников о том, может ли Трамп остановить боевые действия: Санкции, помощь и удары по РФ
Для скорейшего окончания активной фазы войны президент США Дональд Трамп может усилить экономические ограничения против России, ввести вторичные санкции, увеличить военную помощь Украине и позволить бить предоставленным оружием вглубь РФ. Такое мнение высказал публицист и журналист Виталий Портников в программе LIGA Talk.
Ведущий спросил: есть ли у кого-то в мире, в первую очередь у Трампа, реальные механизмы для того, чтобы как можно скорее завершилась активная фаза российско-украинской войны?
По мнению Портникова, для этого требуется ужесточение экономических санкций против РФ и введение вторичных санкций против стран, покупающих нефть у страны-агрессора.
Также публицист отметил, что необходима более интенсивная военная помощь Украине с разрешением наносить удары по международно признанной территории России.
"Это и есть путь к более быстрому окончанию активной фазы войны", – считает публицист.
- 25 марта агентство Bloomberg сообщило, что российский экспорт нефти вырос до пятимесячного максимума на фоне того, что инициированные США переговоры по прекращению огня в Украине затягиваются.
- 28 марта госсекретарь США Рубио заявил, что в переговорах о завершении российско-украинской войны должны учитываться введенные против РФ санкции.