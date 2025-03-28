Соглашение о мире между Украиной и РФ должно учитывать наложенные санкции – Рубио

О готовности к заключению мирного соглашения будет известно, "когда придет время подписывать", сказал госсекретарь США

Марко Рубио (Фото: ЕрРА/SHAWN THEW)

В переговорах о завершении российско-украинской войны должны учитываться введенные против РФ санкции. Об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь США Марко Рубио.

У Рубио спросили, сколько, по его мнению, будут продолжаться переговоры по заключению окончательного соглашения о мире между Украиной и Россией.

Госсекретарь заявил, что США будут стремиться достичь соглашения "столько, сколько потребуется", но он не может гарантировать, что оно будет заключено через неделю или месяц.

"Я просто не могу установить временные рамки, потому что это не зависит от нас. Это зависит от россиян и зависит от украинцев. Это также зависит от наших партнеров в Европе, имеющих санкции, которые, я считаю, должны учитываться в рамках любого окончательного соглашения", – сказал Рубио.

По его словам, о готовности к заключению мирного соглашения будет известно, "когда придет время подписывать", если "будет сопротивление с одной или другой стороны", но "мы еще не на этом этапе".

25 марта в Саудовской Аравии завершилась очередная встреча между делегациями США и Украины. Глава Минобороны Умеров подчеркнул, что перемещение Россией военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением договоренности о перемирии на море.

Москва потребовала снять ряд санкций для согласования прекращения огня в Черном море.

Рубио заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят требования России после того, как "в принципе" согласилась на прекращение огня в Черном море с Украиной для обеспечения судоходства. По его словам, среди требований России – отмена некоторых санкций Евросоюза.