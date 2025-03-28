У Трампа заявили, що угода про мир між Україною та РФ має враховувати накладені санкції

Про готовність до укладання мирної угоди буде відомо, "коли прийде час підписувати", сказав держсекретар США

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

У переговорах про завершення російсько-української війни мають враховуватися запроваджені проти РФ санкції. Про це на пресконференції заявив держсекретар США Марко Рубіо.

У Рубіо запитали, скільки, на його думку, триватимуть переговори щодо укладення остаточної угоди про мир між Україною й Росією.

Держсекретар заявив, що США прагнутимуть досягти угоди "стільки, скільки буде потрібно", але він не може гарантувати, що вона буде укладена через тиждень чи місяць.

"Я просто не можу встановити часові межі, бо це не залежить від нас. Це залежить від росіян і залежить від українців. Це також залежить від наших партнерів у Європі, що мають санкції, які, я вважаю, мають враховуватися в межах будь-якої остаточної угоди", – сказав Рубіо.

За його словами, про готовність до укладання мирної угоди буде відомо, "коли прийде час підписувати", якщо "буде опір з одного чи іншого боку", але "ми ще не на цьому етапі".

25 березня у Саудівській Аравії завершилася чергова зустріч між делегаціями США й України. Глава Міноборони Умєров наголосив, що переміщення Росією військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням домовленості про перемир'я на морі.

Москва висунула вимогу зняти низку санкцій для погодження припинення вогню в Чорному морі.

Рубіо заявив, що Сполучені Штати розглянуть вимоги Росії після того, як та "в принципі" погодилася на припинення вогню в Чорному морі з Україною для убезпечення судноплавства. За його словами, серед вимог Росії – скасування деяких санкцій Євросоюзу.