Росія висуває вимоги, щоб погодитися на припинення вогню в Чорному морі. США оцінюють

Москва висунула вимогу зняти низку санкцій для погодження припинення вогню в Чорному морі. Держсекретар США заявив, що Вашингтон оцінює вимогу

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Сполучені Штати розглянуть вимоги Росії після того, як та "в принципі" погодилася на припинення вогню в Чорному морі з Україною для убезпечення судноплавства. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо, передає Reuters.

Рубіо повідомив, що після зустрічі в Саудівській Аравії Росія детально виклала свої умови для досягнення припинення вогню.

"Ми це оцінюватимемо", – зазначив він.

Глава зовнішньополітичного відомства США також уточнив, що американські чиновники працюватимуть над тим, щоб "повніше зрозуміти позицію Росії, або що вони просять натомість".

Після цього американські чиновники представлять це президенту Дональду Трампу для ухвалення рішення щодо наступних кроків. Він додав, що серед вимог Росії – скасування деяких санкцій Євросоюзу.

Раніше стало відомо, що Москва висунула вимогу зняти низку санкцій для погодження припинення вогню в Чорному морі, зокрема:

→ Санкції з "Россельхозбанка" та інших банків, які займаються експортом продовольства і добрив.

→ Санкції з компаній-виробників та експортерів продовольства і добрив, а також компаній, що страхують відповідні вантажі.

→ Санкції із суден під російським прапором, які транспортують продовольство й добрива, а також з обслуговування таких суден у портах.

→ Обмеження на постачання в Росію сільськогосподарської техніки й товарів для виробництва продовольства та добрив.