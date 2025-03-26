В ОП розповіли, коли набуде чинності припинення вогню щодо енергетики та на морі
Під час технічних зустрічей у Саудівській Аравії 23-25 березня Україна та США домовились про припинення вогню щодо енергетичних об’єктів та в Чорному морі – воно набуває чинності з моменту публікації спільної заяви. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.
"Про зустріч в Ер-Ріяді: продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися з американською стороною ще в Джидді. Погодили припинення вогню щодо енергетичних об’єктів та в Чорному морі, яке набуває чинності з моменту публікації спільної заяви зі США", – йдеться у повідомленні.
Паліса наголосив, що Україну цікавить паритетне припинення вогню і вона відповідатиме у разі порушення домовленостей.
Торкаючись "червоних ліній", заступник глави ОП наголосив на відсутності переговорів щодо територіальних поступок.
"Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов. Продовжуємо роботу над дієвими механізмами контролю припинення вогню та отримання ефективних гарантій безпеки, адже очевидно, що довіри до ворожої сторони немає", – підсумував він.
- 23 березня у Саудівській Аравії відбувся другий тур переговорів між Україною та США щодо часткового припинення вогню. Спочатку повідомлялося, що на зустрічі обговорювали питання ударів по енергетичних об'єктах, згодом стало відомо, що йшлося і про перемир'я на морі.
- Зеленський прокоментував переговори та зазначив, що Україна була конструктивною, а розмова вийшла досить корисною.
- 25 березня у Саудівській Аравії завершилася зустріч між делегаціями США та України. Глава Міноборони Умєров наголосив, що переміщення Росією військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням домовленості про перемир'я на морі.