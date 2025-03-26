В ОП розповіли, коли набуде чинності припинення вогню щодо енергетики та на морі

Павло Паліса наголосив, що Україну цікавить паритетне припинення вогню і вона відповідатиме у разі порушення домовленостей

Павло Паліса (Фото: Facebook)

Під час технічних зустрічей у Саудівській Аравії 23-25 березня Україна та США домовились про припинення вогню щодо енергетичних об’єктів та в Чорному морі – воно набуває чинності з моменту публікації спільної заяви. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

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"Про зустріч в Ер-Ріяді: продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися з американською стороною ще в Джидді. Погодили припинення вогню щодо енергетичних об’єктів та в Чорному морі, яке набуває чинності з моменту публікації спільної заяви зі США", – йдеться у повідомленні.

Паліса наголосив, що Україну цікавить паритетне припинення вогню і вона відповідатиме у разі порушення домовленостей.

Торкаючись "червоних ліній", заступник глави ОП наголосив на відсутності переговорів щодо територіальних поступок.

"Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов. Продовжуємо роботу над дієвими механізмами контролю припинення вогню та отримання ефективних гарантій безпеки, адже очевидно, що довіри до ворожої сторони немає", – підсумував він.