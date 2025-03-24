Україна та США обговорили в Саудівській Аравії припинення атак на порти – ОП
На переговорах команд України та США у Саудівській Аравії 23 березня йшлося про безпеку судноплавства та припинення атак на українські порти. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.
"Зустріч стосувалася двох тем – інфраструктури та безпеки судноплавства <...> Йшлося про взаємне припинення вогню – ми не атакуємо їхні об'єкти на морі, у тому числі річкові, вони не атакують наші об'єкти та наші порти", – розповів він.
За словами Лещенка, йшлося про уникнення атак на портову інфраструктуру в Херсонській та Миколаївській областях, а також в Одесі. Також обговорювалося питання повернення викрадених Росією українських дітей та обміни військовополоненими.
Радник глави ОП зазначив, що подібні технічні зустрічі між делегаціями України та США стануть регулярними.
23 березня, після завершення переговорів голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров, зазначив, що "дискусія була конструктивною та результативною" – сторони обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері.
- Під час переговорів у Джідді 11 березня 2025 року США та Україна домовилися про 30-денне припинення вогню. 18 березня Путін після діалогу з Трампом підтримав ідею тимчасового перемир'я.
- 23 березня у Саудівській Аравії відбувся другий тур переговорів між Україною та США.
- Зеленський прокоментував переговори та зазначив, що Україна була конструктивною, розмова вийшла досить корисною.
- 24 березня у Саудівській Аравії розпочалися переговори США та Росії. Радник Білого дому з безпеки Майк Волтц раніше повідомляв, що, крім припинення атак у Чорному морі, обговорюватимуться "лінія контролю" та "заходи щодо зміцнення довіри".