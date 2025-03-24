Україна та США обговорили в Саудівській Аравії припинення атак на порти – ОП

Сергій Лещенко заявив, що подібні технічні зустрічі між делегаціями України та США стануть регулярними

Сергій Лещенко (Скриншот з трансляції телемарафону)

На переговорах команд України та США у Саудівській Аравії 23 березня йшлося про безпеку судноплавства та припинення атак на українські порти. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

"Зустріч стосувалася двох тем – інфраструктури та безпеки судноплавства <...> Йшлося про взаємне припинення вогню – ми не атакуємо їхні об'єкти на морі, у тому числі річкові, вони не атакують наші об'єкти та наші порти", – розповів він.

За словами Лещенка, йшлося про уникнення атак на портову інфраструктуру в Херсонській та Миколаївській областях, а також в Одесі. Також обговорювалося питання повернення викрадених Росією українських дітей та обміни військовополоненими.

Радник глави ОП зазначив, що подібні технічні зустрічі між делегаціями України та США стануть регулярними.

23 березня, після завершення переговорів голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров, зазначив, що "дискусія була конструктивною та результативною" – сторони обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері.