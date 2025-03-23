У Саудівській Аравії закінчилася зустріч делегацій України та США
Рустем Умєров (Фото: congress.gov.ua)

У Саудівській Аравії завершилися переговори української та американської делегацій, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Посадовець назвав розмову "конструктивною та змістовною" – сторони обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері.

"Завдання президента України Володимира Зеленського — досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю", – написав Умєров.

Інших подробиць міністр не навів. Анонсувалося, що 23 березня має відбутися україно-американська зустріч щодо перемир'я в ударах по енергетичній та іншій інфраструктурі. Зустріч американців з представниками країни-агресора РФ запланована на понеділок, 24 березня.

Напередодні Умєров повідомив, що на столі переговорів, серед іншого, були пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури.

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