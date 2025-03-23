У Саудівській Аравії закінчилася зустріч делегацій України та США
У Саудівській Аравії завершилися переговори української та американської делегацій, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Посадовець назвав розмову "конструктивною та змістовною" – сторони обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері.
"Завдання президента України Володимира Зеленського — досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю", – написав Умєров.
Інших подробиць міністр не навів. Анонсувалося, що 23 березня має відбутися україно-американська зустріч щодо перемир'я в ударах по енергетичній та іншій інфраструктурі. Зустріч американців з представниками країни-агресора РФ запланована на понеділок, 24 березня.
Напередодні Умєров повідомив, що на столі переговорів, серед іншого, були пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури.
- Спецпосланець президента США Віткофф заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії буде "реальний прогрес", особливо стосовно припинення вогню на Чорному морі.
- Президент Зеленський зазначив щодо переговорів: "Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари: хто цю війну приніс, той і повинен її забрати".