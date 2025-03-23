Україна на переговорах зі США конструктивна, достатньо корисна розмова – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Під час зустрічі зі США у Саудівській Аравії українська команда "працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна". Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Щойно я говорив із [міністром оборони] Рустемом Умєровим – він мені доповів про зустріч, про перебіг перемовин. Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна", – розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що робота делегацій триває.

Водночас він наголосив: "Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари: хто цю війну приніс, той і повинен її забрати".

Глава держави повідомив, що у переговорах беруть участь українські військові, дипломати та представники Міністерства енергетики.

Напередодні міністр оборони Умєров повідомив, що на столі переговорів, серед іншого, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури.