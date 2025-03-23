Україна на переговорах зі США конструктивна, достатньо корисна розмова – Зеленський
Під час зустрічі зі США у Саудівській Аравії українська команда "працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна". Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Щойно я говорив із [міністром оборони] Рустемом Умєровим – він мені доповів про зустріч, про перебіг перемовин. Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна", – розповів глава держави.
Зеленський зазначив, що робота делегацій триває.
Водночас він наголосив: "Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари: хто цю війну приніс, той і повинен її забрати".
Глава держави повідомив, що у переговорах беруть участь українські військові, дипломати та представники Міністерства енергетики.
Напередодні міністр оборони Умєров повідомив, що на столі переговорів, серед іншого, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури.
- Спецпосланець президента США Віткофф заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії буде "реальний прогрес", особливо стосовно припинення вогню на Чорному морі. Зустріч представників США та країни-агресора Росії очікується 24 березня.
- Український лідер повідомляв, що на майбутній зустрічі в Саудівській Аравії обговорюватимуться технічні деталі припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.
- Радник Трампа Волтц заявив, що після перемир'я в ударах по інфраструктурі та на морі планується припинення вогню на лінії фронту – і це буде "дуже складним".