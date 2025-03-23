У Саудівській Аравії розпочалися переговори між Україною та США
У Саудівській Аравії розпочалася зустріч української та американської делегацій, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
"Виконуємо завдання президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки", – написав він.
На столі переговорів, серед іншого, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури, розповів міністр.
Під час зустрічі сторони працюватимуть над "низкою складних технічних питань" – в українській делегації є спеціалісти з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент, підсумував Умєров.
- Спецпосланець президента США Віткофф заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії буде "реальний прогрес", особливо стосовно припинення вогню на Чорному морі. Зустріч представників США та країни-агресора Росії очікується 24 береня
- Український лідер повідомляв, що на майбутній зустрічі в Саудівській Аравії обговорюватимуться технічні деталі припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.
- Радник Трампа Волтц заявив, що після перемир'я в ударах по інфраструктурі та на морі планується припинення вогню на лінії фронту – і це буде "дуже складним".