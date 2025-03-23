У Саудівській Аравії розпочалися переговори між Україною та США

На столі переговорів, серед іншого, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури

Рустем Умєров (Фото: Facebook посадовця)

У Саудівській Аравії розпочалася зустріч української та американської делегацій, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Виконуємо завдання президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки", – написав він.

На столі переговорів, серед іншого, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури, розповів міністр.

Під час зустрічі сторони працюватимуть над "низкою складних технічних питань" – в українській делегації є спеціалісти з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент, підсумував Умєров.