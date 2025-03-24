Украина и США обсудили в Саудовской Аравии прекращение атак на порты – ОП
На переговорах команд Украины и США в Саудовской Аравии 23 марта речь шла о безопасности судоходства и прекращении атак на украинские порты. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.
"Встреча касалась двух тем – инфраструктуры и безопасности судоходства <...> Речь шла о взаимном прекращении огня – мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные, они не атакуют наши объекты и наши порты", – рассказал он.
По словам Лещенко, речь шла об избежании атак на портовую инфраструктуру в Херсонской и Николаевской областях, а также в Одессе. Также обсуждался вопрос возвращения похищенных Россией украинских детей и обмена военнопленными.
Советник главы ОП отметил, что подобные технические встречи между делегациями Украины и США станут регулярными.
23 марта, после завершения переговоров глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров отметил, что "дискуссия была конструктивной и результативной" – стороны обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере.
- В ходе переговоров в Джидде 11 марта 2025 года США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня. 18 марта Путин после диалога с Трампом поддержал идею временного перемирия.
- 23 марта в Саудовской Аравии прошел второй тур переговоров между Украиной и США.
- Зеленский прокомментировал переговоры и отметил, что Украина была конструктивной, разговор получился достаточно полезным.
- 24 марта в Саудовской Аравии начались переговоры США и России. Советник Белого дома по безопасности Майк Уолтц ранее сообщал, что помимо прекращения атак в Черном море будут обсуждаться "линия контроля" и "меры по укреплению доверия".