Украина и США обсудили в Саудовской Аравии прекращение атак на порты – ОП

Сергей Лещенко заявил, что подобные технические встречи между делегациями Украины и США станут регулярными

Сергей Лещенко (Скриншот из трансляции телемарафона)

На переговорах команд Украины и США в Саудовской Аравии 23 марта речь шла о безопасности судоходства и прекращении атак на украинские порты. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

"Встреча касалась двух тем – инфраструктуры и безопасности судоходства <...> Речь шла о взаимном прекращении огня – мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные, они не атакуют наши объекты и наши порты", – рассказал он.

По словам Лещенко, речь шла об избежании атак на портовую инфраструктуру в Херсонской и Николаевской областях, а также в Одессе. Также обсуждался вопрос возвращения похищенных Россией украинских детей и обмена военнопленными.

Советник главы ОП отметил, что подобные технические встречи между делегациями Украины и США станут регулярными.

23 марта, после завершения переговоров глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров отметил, что "дискуссия была конструктивной и результативной" – стороны обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере.