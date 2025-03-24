The Guardian: США проведут новый раунд переговоров с Украиной после диалога с Россией

Флаг Саудовской Аравии (Иллюстративное фото: flagi.in.ua)

Между представителями США и Украины 24 марта может состояться еще один раунд переговоров после диалога американцев с российской стороной. Об этом сообщает The Guardian.

По информации медиа, на отдельных встречах в Эр-Рияде планируют обсудить детали прекращения ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре, а также "режим тишины" в Черном море для обеспечения безопасности торгового судоходства.

Переговоры между США и Россией начались в Саудовской Аравии в 09:00 по Киеву. Советник Белого дома по безопасности Майк Уолц ранее сообщал, что помимо прекращения атак в Черном море буде обсуждаться "линия контроля" и "меры по укреплению доверия".