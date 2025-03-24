The Guardian: США проведут новый раунд переговоров с Украиной после диалога с Россией
Между представителями США и Украины 24 марта может состояться еще один раунд переговоров после диалога американцев с российской стороной. Об этом сообщает The Guardian.
По информации медиа, на отдельных встречах в Эр-Рияде планируют обсудить детали прекращения ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре, а также "режим тишины" в Черном море для обеспечения безопасности торгового судоходства.
Переговоры между США и Россией начались в Саудовской Аравии в 09:00 по Киеву. Советник Белого дома по безопасности Майк Уолц ранее сообщал, что помимо прекращения атак в Черном море буде обсуждаться "линия контроля" и "меры по укреплению доверия".
- Во время переговоров в Джидде 11 марта 2025 года США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня. 18 марта Путин после диалога с Трампом поддержал идею временного перемирия.
- 23 марта в Саудовской Аравии прошел второй тур переговоров между Украиной и США.
- Зеленский прокомментировал переговоры и отметил, что Украина была конструктивной, разговор получился достаточно полезным.
- Bloomberg сообщал, что США, как и месяц назад, хотят добиться прекращения огня в Украине к Пасхе.