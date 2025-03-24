Начались переговоры в США и России. Обсудят прекращение огня в Черном море – Reuters

Начались переговоры в США и России. Обсудят прекращение огня в Черном море – Reutersдополнено
Делегация США будет стремиться достичь прогресса в прекращении огня между Россией и Украиной в Черном море на переговорах с россиянами 24 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленного собеседника.
ДОПОЛНЕНО В 09:30. Al Arabiya сообщает, что делегации США и России в 09:00 начали переговоры в Эр-Рияде, где 23 марта прошла встреча представителей США и Украины.
Неназванный собеседник, который осведомлен о планировании переговоров, сообщил, что делегацию от США представляют старший директор Совета нацбезопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепартамента Майкл Антон. Они встречались с украинской делегацией и встретятся с российской.
От России на переговоры направлены председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
В Белом доме заявляли, что цель переговоров – достижение прекращения огня в Черном море, что обеспечит свободное судоходство.
А советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в эфире CBS 23 марта, что делегации США, России и Украины собрались в одном здании в Эр-Рияде.
По его словам, помимо прекращения огня на Черном море будет обсуждаться "линия контроля", то есть замораживания фронта на позициях, где находятся армии Украины и России. Также Уолтц сообщил, что обсуждаются "меры по укреплению доверия", включая возвращение украинских детей, захваченных Россией.
- 23 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между Украиной и США.
- Зеленский прокомментировал переговоры в Эр-Риаде и отметил, что Украина была конструктивной, разговор получился достаточно полезным.
- Bloomberg сообщал, что США, как и месяц назад, хотят добиться прекращения огня в Украине к Пасхе.