Начались переговоры в США и России. Обсудят прекращение огня в Черном море – Reuters

Отмечается, что переговоры состоятся также в Саудовской Аравии

Иллюстративное фото: ВМС ВСУ

Делегация США будет стремиться достичь прогресса в прекращении огня между Россией и Украиной в Черном море на переговорах с россиянами 24 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленного собеседника.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

ДОПОЛНЕНО В 09:30. Al Arabiya сообщает, что делегации США и России в 09:00 начали переговоры в Эр-Рияде, где 23 марта прошла встреча представителей США и Украины.

Неназванный собеседник, который осведомлен о планировании переговоров, сообщил, что делегацию от США представляют старший директор Совета нацбезопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепартамента Майкл Антон. Они встречались с украинской делегацией и встретятся с российской.

От России на переговоры направлены председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

В Белом доме заявляли, что цель переговоров – достижение прекращения огня в Черном море, что обеспечит свободное судоходство.

А советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в эфире CBS 23 марта, что делегации США, России и Украины собрались в одном здании в Эр-Рияде.

По его словам, помимо прекращения огня на Черном море будет обсуждаться "линия контроля", то есть замораживания фронта на позициях, где находятся армии Украины и России. Также Уолтц сообщил, что обсуждаются "меры по укреплению доверия", включая возвращение украинских детей, захваченных Россией.