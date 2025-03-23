США, как и месяц назад, хотят добиться прекращения огня в Украине к Пасхе – Bloomberg

Еще месяц назад европейские неназванные чиновники сообщили Bloomberg, что администрация Трампа планирует добиться прекращения огня до 20 апреля

Белый дом (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему стремится добиться прекращения огня между Украиной и Россией до 20 апреля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

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По данным источников журналистов, Белый дом хоть и верит в прекращение боевых действий к Пасхе, но предполагает, что график могут изменить, "учитывая большие разногласия между позициями двух сторон".

Еще месяц назад европейские неназванные чиновники сообщили Bloomberg, что администрация Трампа планирует добиться прекращения огня до 20 апреля. Об этом они якобы прямо заявили европейским союзникам. Тогда некоторые европейские чиновники назвали такой график слишком амбициозным.