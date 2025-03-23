США, как и месяц назад, хотят добиться прекращения огня в Украине к Пасхе – Bloomberg
Администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему стремится добиться прекращения огня между Украиной и Россией до 20 апреля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.
По данным источников журналистов, Белый дом хоть и верит в прекращение боевых действий к Пасхе, но предполагает, что график могут изменить, "учитывая большие разногласия между позициями двух сторон".
Еще месяц назад европейские неназванные чиновники сообщили Bloomberg, что администрация Трампа планирует добиться прекращения огня до 20 апреля. Об этом они якобы прямо заявили европейским союзникам. Тогда некоторые европейские чиновники назвали такой график слишком амбициозным.
- 19 марта 2025 года спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предположил, что прекращение огня между Украиной и Россией можно достичь в течение нескольких недель.
- Президент Зеленский сообщил, что 24 марта в Саудовской Аравии состоятся отдельные встречи представителей Соединенных Штатов с Украиной и Россией, на них будут обсуждаться технические моменты потенциального частичного прекращения огня.
- Глава государства отметил, что на встречах пойдет речь о прекращении огня "для безопасности энергосистем обеих стран". После разговора между лидером США Трампом и диктатором Путиным Кремль заявил, что РФ согласна на прекращение ударов по украинской инфраструктуре.