Виткофф: Во время 30-дневного перемирия в Украине обсудим полное прекращение огня

Спецпосланник США отметил, что стороны начали обсуждать вопросы, о которых раньше не говорили

Стив Виткофф (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Цель нынешних переговоров США и Украины – установка 30-дневного прекращения огня, после которого будет обсуждаться постоянный "режим тишины". Об этом сообщил спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стивен Виткофф в интервью Такеру Карлсону.

"Конечной целью является 30-дневное прекращение огня, в течение которого мы будем обсуждать постоянное прекращение огня. Мы недалеко от этого, но 30-дневное прекращение огня – это то, где мы должны выяснить, каковы все условия на поле боя", – сказал он.

Также американский спецпосланник отметил, что стороны никогда до этого не говорили о прекращении огня. Однако после бесед президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным это обсуждается.

"Они никогда не говорили о возобновлении моратория на взаимные удары в Черном море. Это будет реализовано в течение следующей недели. Есть некоторые подробности, которые следует обсудить, однако это стало частью этого разговора. Это очень важные вещи", – сказал Виткофф и возразил, что разговор Трампа с Путиным был плохим.

Он также отметил, что между Украиной и Россией есть 2000 км границы, на которой происходят 50-80 боестолкновений. Также есть Курская область, где, по его словам, украинские силы якобы попали в окружение. Виткофф подчеркнул, что следует обсудить условия прекращения всех этих боев.

"Наши технические группы собираются в Джидде с понедельника. Это очень важно. Из России поступает много хороших, положительных разговоров об их готовности рассмотреть все эти разные вопросы. И Зеленский имел замечательный разговор с президентом США на следующий день после разговора Трампа с Путиным. И это свидетельствует о том, как у них есть определенная гибкость в том, как они думают о том, как завершить этот конфликт", – сказал Виткофф.

Он добавил, что оптимистично настроен в этом вопросе.