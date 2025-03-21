Климкин – о переговорах Путина и Трампа: Игра, которая идет из Москвы, достаточно грамотна

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Игра, которая сейчас идет из Москвы, достаточно грамотная, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net, комментируя недавний телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Как по мне, разговор прошел на удивление предсказуемо. Путин не будет отбиваться руками и ногами. Но он будет продавать Трампу и всем остальным каждый шаг", – сказал дипломат.

Он добавил, что диктатор РФ будет "торговаться и по времени, и по содержанию". Путин попытается оттягивать каждое решение, "пытаясь забить гвозди, пытаясь забить в дальнейшем в переговоры вопросы повестки дня, которые для него важны".

"И для него это действительно ограничение нашей возможности защищаться и перезагрузка Украины. Поскольку во все другие вопросы он действительно не верит", — уточнил Климкин.

По его мнению, Путин будет пытаться также затягивать вопросы украинских территорий, но он "это будет делать постепенно и очень осторожно".

"Поскольку он знает, что если задать этот вопрос первым, то посыплется все остальное. И должен сказать: пока игра, которая идет из Москвы, достаточно грамотная. Во всех ли элементах она является искусной: в некоторых — однозначно да, в некоторых — наверняка нет", – отметил дипломат.

Экс-глава МИД считает, что Путин будет "вытаскивать из всех нервы, играя на желании Трампа получить быстрый результат и нежелании Европы брать на себя риски".

Климкин отметил, что диктатор РФ будет делать все возможное, чтобы прекращение огня в Украине не было безусловным, ведь "ему это не нужно". Для перемирия он будет каждый раз выдвигать новые условия. Дипломат подчеркнул, что Украина и Европа понимают тактику Путина. Однако важно, чтобы ее постепенно поняли в Вашингтоне.

"И поняли, какие ставки там есть. И на что Путин играет, поскольку в окружении Трампа далеко не все фанаты Путина и фанаты возобновления отношений с Кремлем", – уточнил он.

11 марта во время переговоров в Джидде США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.

Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.

13 марта Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия к Украине. В частности, тиран требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине во время прекращения огня.

18 марта Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.

Диктатор РФ согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.