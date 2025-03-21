Клімкін – про переговори Путіна з Трампом: Гра, яка йде з Москви, доволі грамотна

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Гра, яка наразі йде з Москви, доволі грамотна, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив у інтерв’ю LIGA.net, коментуючи нещодавню телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

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"Як на мене, розмова пройшла на диво передбачувано. Путін не буде відбиватися руками й ногами. Але він буде продавати Трампу і всім іншим кожен крок", – сказав дипломат.

Він додав, що диктатор РФ буде "торгуватися і в часі, і щодо змісту". Путін спробує відтягувати кожне рішення, "намагаючись забити цвяхи, намагаючись забити надалі в переговори питання порядку денного, які для нього важливі".

"І для нього це насправді обмеження нашої можливості захищатися і перезавантаження України. Оскільки у всі інші питання він насправді не вірить", — уточнив Клімкін.

На його думку, Путін намагатиметься так само затягувати питання українських територій, але він "це робитиме поступово і дуже обережно".

"Оскільки він знає, що якщо поставити це питання першим, то посиплеться все інше. І маю сказати: поки що гра, яка йде з Москви, доволі грамотна. Чи вона є у всіх елементах майстерною: в деяких — однозначно так, в деяких — напевно ні", – зазначив дипломат.

Ексочільник МЗС вважає, що Путін буде "витягувати з усіх нерви, граючи на бажанні Трампа отримати швидкий результат і небажанні Європи брати на себе ризики".

Клімкін зазначив, що диктатор РФ робитиме все можливе, щоб припинення вогню в Україні не було безумовним, адже "йому це не потрібно". Для перемир'я він щоразу висуватиме нові умови. Дипломат наголосив, що Україна та Європа розуміють тактику Путіна. Однак важливо, щоб її поступово зрозуміли у Вашингтоні.

"І зрозуміли, які ставки там є. І на що Путін грає, оскільки в оточенні Трампа далеко не всі фанати Путіна і фанати відновлення відносин з Кремлем", – уточнив він.