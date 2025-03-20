Зеленский анонсировал встречи в Саудовской Аравии по прекращению огня

На встрече в Саудовской Аравии будут "технические наши команды", сказал президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии пройдут отдельные встречи представителей Соединенных Штатов с Украиной и Россией, на них будут обсуждаться технические моменты потенциального частичного прекращения огня. Об этом на брифинге с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Будут технические наши команды. Я так понимаю, структура такая, что встреча будет Украины с Америкой, а потом, как говорили американские партнеры, челночная дипломатия. А затем – Америка с Россией. Или это будут параллельные встречи", – сказал Зеленский.

Он добавил, что встречи пройдут в понедельник, 24 марта. Это будут переговоры в одной стране по одной тематике, уточнил президент.

На встречах речь пойдет о прекращении огня "относительно безопасности энергосистем обеих стран", сказал Зеленский.

"То есть без атак на энергетические объекты, а также на другую гражданскую инфраструктуру", – уточнил он.

Украина подготовит перечень объектов инфраструктуры, которые, по мнению Киева, являются "гражданской инфраструктурой".

18 марта 2025 года Трамп и Путин провели телефонную беседу, которая длилась более полутора часов. Они договорились, что переговоры между США и Россией начнутся немедленно на Ближнем Востоке.

Диктатор РФ согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.

19 марта Уолтц заявил, что говорил с помощником диктатора РФ Ушаковым. Он сообщил о договоренности встретиться в Эр-Рияде в ближайшие дни.

В тот же день Зеленский заявил, что на следующую встречу в Саудовской Аравии, которая будет предусматривать обсуждение прекращения огня, Украина отправит военных, энергетиков, а также специалистов по портовой и гражданской инфраструктуре.