Зеленский рассказал, о чем сейчас ведутся переговоры по частичному прекращению огня
После первой встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии США предложили полное прекращение огня, но из-за позиции РФ сегодня речь идет о прекращении атак на энергетические объекты, а также на другую гражданскую инфраструктуру. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гара Стере.
"Мы сначала предложили прекращение огня в небе и на море, потому что это не так сложно контролировать. Потому что не верили, что русские пойдут на любое прекращение огня <...> На встрече в Джидде американская сторона сделала быстрый шаг, заявив, что нужно говорить не о частичном прекращении огня, а о прекращении огня везде", — рассказал он.
По словам Зеленского, Украина скорее хотела бы делать шаги вперед, но в партнерстве с США готова идти назад к частичному прекращению огня.
"Из того, о чем мы говорили с президентом Трампом, содержание следующее: прекращение огня для безопасности энергосистем обеих стран. То есть без атак на энергетические объекты, а также на другую гражданскую инфраструктуру", – подытожил он.
- Во время переговоров в Джидде 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.
- Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.
- 18 марта Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов. Диктатор РФ согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже дал соответствующий приказ военным.