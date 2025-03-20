Зеленский рассказал, о чем сейчас ведутся переговоры по частичному прекращению огня
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

После первой встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии США предложили полное прекращение огня, но из-за позиции РФ сегодня речь идет о прекращении атак на энергетические объекты, а также на другую гражданскую инфраструктуру. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гара Стере.

"Мы сначала предложили прекращение огня в небе и на море, потому что это не так сложно контролировать. Потому что не верили, что русские пойдут на любое прекращение огня <...> На встрече в Джидде американская сторона сделала быстрый шаг, заявив, что нужно говорить не о частичном прекращении огня, а о прекращении огня везде", — рассказал он.

По словам Зеленского, Украина скорее хотела бы делать шаги вперед, но в партнерстве с США готова идти назад к частичному прекращению огня.

"Из того, о чем мы говорили с президентом Трампом, содержание следующее: прекращение огня для безопасности энергосистем обеих стран. То есть без атак на энергетические объекты, а также на другую гражданскую инфраструктуру", – подытожил он.

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