Зеленский рассказал, о чем сейчас ведутся переговоры по частичному прекращению огня

Сегодня речь идет о прекращении атак на энергетические объекты, а также на другую гражданскую инфраструктуру

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

После первой встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии США предложили полное прекращение огня, но из-за позиции РФ сегодня речь идет о прекращении атак на энергетические объекты, а также на другую гражданскую инфраструктуру. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гара Стере.

"Мы сначала предложили прекращение огня в небе и на море, потому что это не так сложно контролировать. Потому что не верили, что русские пойдут на любое прекращение огня <...> На встрече в Джидде американская сторона сделала быстрый шаг, заявив, что нужно говорить не о частичном прекращении огня, а о прекращении огня везде", — рассказал он.

По словам Зеленского, Украина скорее хотела бы делать шаги вперед, но в партнерстве с США готова идти назад к частичному прекращению огня.

"Из того, о чем мы говорили с президентом Трампом, содержание следующее: прекращение огня для безопасности энергосистем обеих стран. То есть без атак на энергетические объекты, а также на другую гражданскую инфраструктуру", – подытожил он.

Во время переговоров в Джидде 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.

Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.

18 марта Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов. Диктатор РФ согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже дал соответствующий приказ военным.