Зеленський розповів, про що зараз ведуться переговори з часткового припинення вогню
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

Після першої зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії США запропонували повне припинення вогню, але через позицію РФ сьогодні йдеться про припинення атак на енергетичні об'єкти, а також на іншу цивільну інфраструктуру. Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єром Норвегії Йонасом Гара Стьоре.

"Ми спочатку запропонували припинення вогню в небі й на морі, тому що це не так складно контролювати. Тому що не вірили, що росіяни підуть на будь-яке припинення вогню <...> На зустрічі у Джидді американська сторона зробила швидкий крок, заявивши, що треба говорити не про часткове припинення вогню, а про припинення вогню усюди", – розповів він.

За словами Зеленського, Україна радше хотіла б робити кроки вперед, але у партнерстві із США готова робити крок назад до часткового припинення вогню.

"З того, про що ми говорили з президентом Трампом, зміст наступний: припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн. Тобто без атак на енергетичні об'єкти, а також на іншу цивільну інфраструктуру", – підсумував він.

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