Зеленський розповів, про що зараз ведуться переговори з часткового припинення вогню

Сьогодні йдеться про припинення атак на енергетичні об'єкти, а також на іншу цивільну інфраструктуру

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

Після першої зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії США запропонували повне припинення вогню, але через позицію РФ сьогодні йдеться про припинення атак на енергетичні об'єкти, а також на іншу цивільну інфраструктуру. Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єром Норвегії Йонасом Гара Стьоре.

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"Ми спочатку запропонували припинення вогню в небі й на морі, тому що це не так складно контролювати. Тому що не вірили, що росіяни підуть на будь-яке припинення вогню <...> На зустрічі у Джидді американська сторона зробила швидкий крок, заявивши, що треба говорити не про часткове припинення вогню, а про припинення вогню усюди", – розповів він.

За словами Зеленського, Україна радше хотіла б робити кроки вперед, але у партнерстві із США готова робити крок назад до часткового припинення вогню.

"З того, про що ми говорили з президентом Трампом, зміст наступний: припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн. Тобто без атак на енергетичні об'єкти, а також на іншу цивільну інфраструктуру", – підсумував він.

Під час перемовин у Джидді 11 березня США та Україна домовилися про 30-денне припинення вогню.

Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, щойно Росія погодиться на це.

18 березня Трамп зателефонував Путіну, розмова тривала більш ніж півтори години. Диктатор РФ погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим.