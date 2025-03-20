Зеленський розповів, про що зараз ведуться переговори з часткового припинення вогню
Після першої зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії США запропонували повне припинення вогню, але через позицію РФ сьогодні йдеться про припинення атак на енергетичні об'єкти, а також на іншу цивільну інфраструктуру. Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єром Норвегії Йонасом Гара Стьоре.
"Ми спочатку запропонували припинення вогню в небі й на морі, тому що це не так складно контролювати. Тому що не вірили, що росіяни підуть на будь-яке припинення вогню <...> На зустрічі у Джидді американська сторона зробила швидкий крок, заявивши, що треба говорити не про часткове припинення вогню, а про припинення вогню усюди", – розповів він.
За словами Зеленського, Україна радше хотіла б робити кроки вперед, але у партнерстві із США готова робити крок назад до часткового припинення вогню.
"З того, про що ми говорили з президентом Трампом, зміст наступний: припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн. Тобто без атак на енергетичні об'єкти, а також на іншу цивільну інфраструктуру", – підсумував він.
- Під час перемовин у Джидді 11 березня США та Україна домовилися про 30-денне припинення вогню.
- Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, щойно Росія погодиться на це.
- 18 березня Трамп зателефонував Путіну, розмова тривала більш ніж півтори години. Диктатор РФ погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим.