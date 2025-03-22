Віткофф: Під час 30-денного перемир'я в Україні обговоримо повне припинення вогню

Спецпосланець США зазначив, що сторони почали обговорювати питання, про які раніше не розмовляли

Стів Віткофф (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Ціль нинішніх переговорів США та України – це встановлення 30-денного припинення вогню, після якого буде обговорюватися постійний "режим тиші". Про це повідомив спецпредставник США з питань Близького Сходу Стівен Віткофф в інтерв'ю Такеру Карлсону.

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"Кінцевою метою є 30-денне припинення вогню, протягом якого ми будемо обговорювати постійне припинення вогню. Ми недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню – це те, де ми повинні з’ясувати, якими є всі умови на полі бою", – сказав він.

Також американський спецпосланець зазначив, що сторони ніколи до цього не говорили про припинення вогню. Однак після бесід президента Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним це обговорюється.

"Вони ніколи не говорили про відновлення мораторію на взаємні удари в Чорному морі. Це буде реалізовано впродовж наступного тижня. Є деякі подробиці, які слід обговорити, однак це стало частиною цієї розмови. Це дуже важливі речі", – сказав Віткофф і заперечив, що розмова Трампа з Путіним була поганою.

Він також зазначив, що між Україною та Росією є 2000 км кордону на якому відбуваються 50-80 боєзіткнень. Також є Курська область, де, за його словами, українські сили нібито потрапили в оточення. Віткофф підкреслив, що треба обговорити умови припинення усіх цих боїв.

"Наші технічні групи збираються в Джидді з понеділка. Це дуже важливо. З Росії надходить багато хороших, позитивних розмов про їхню готовність розглянути всі ці різні питання. І Зеленський мав чудову розмову з президентом США наступного дня після розмови Трампа з Путіним. І це свідчить про те, що у них є певна гнучкість у тому, як вони думають про те, як завершити цей конфлікт", – сказав Віткофф.

Він додав, що оптимістично налаштований в цьому питанні.